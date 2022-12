Les films de Noël diffusés sur TF1 du 12 au 16 décembre 2022

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022.

Lundi 12 décembre 2022

13:55 Une carte d'amour pour Noël



En visite dans sa ville natale pour Noël, Nicky retrouve chez ses parents une carte de vœux d’un admirateur secret datant de son adolescence. Avec l’aide de sa meilleure amie Simone, elle tente de retrouver cet admirateur afin de le remercier. Elle rencontrera l’amour par la même occasion…

15:40 Noël avec l'ambassadeur



Emily Barnes, jeune décoratrice indépendante, réussit à obtenir un rendez-vous à l’ambassade de Belmare à Washington afin de proposer un projet de décoration pour le bal de charité de Noël. Elle ignore que le nouvel ambassadeur, Magnus Anderson, est contre les guirlandes, sapins et autres ornements, qu’il considère comme des fioritures. Il accepte malgré tout qu’elle décore l’ambassade, le plus sobrement possible. Petit à petit, Lily, la fille de l’ambassadeur et l’ambassadeur lui-même se rapprochent d’Emily, qui insuffle dans leur vie un vent de fraîcheur et leur redonne le goût de Noël.

Mardi 6 décembre 2022

13:55 Les six Pères Nöel



Harper adore Noël ! Aussi, cette mère célibataire a-t-elle imaginé un programme intitulé "Six degrés de Noël". Dans celui-ci des pères Noël anonymes offrent un cadeau et des instructions à perpétuer.

15:40 Noël sous le gui



Abbey, architecte d'intérieur, est une maman célibataire. Elle est en charge de la décoration de la demeure de Nick, un séduisant homme d'affaires.

Mercredi 7 décembre 2022

13:55 Embarquement pour Noël



Maddie, journaliste, embarque pour une croisière durant les fêtes de Noël. Elle fait la connaissance d'un charmant officier naval.

15:40 Un trésor sous votre sapin



Gwen est commissaire-priseur dans la salle des ventes de la ville de Winndale. Son patron partant bientôt à la retraire, elle espère avoir les moyens financiers pour la racheter. En effet, elle est sur le point de décrocher un gros contrat, ce qui lui permettra d’obtenir une belle commission.

Jeudi 8 décembre 2022

13:55 Le come-back de Noël



Bedford & Sullivan forme un duo mythique originaire de Pineville, composé de Steve Bedford et Mike Sullivan. Malheureusement, ils se sont séparés il y a presque dix ans, suite aux problèmes d’alcoolisme de Mike. Quinn, la fille de Mike, est manager à New York. Elle essaie de faire connaître sa cliente Addison, une jeune chanteuse originaire de l’Alaska. Malgré son talent, Addison ne parvient pas à s'imposer dans le milieu. Un concert télévisé de Bedford & Sullivan se prépare pour Noël, mais Mike fait des siennes et le concert est en péril. La patronne de Quinn, Diane, lui demande d’aller aider son neveu Troy, le producteur du concert télévisé, à organiser le concert pour s’assurer qu’il ait bien lieu. Quinn accepte à une seule condition : que Diane trouve des dates de tournée à Addison pour la propulser sur le devant de la scène.

15:40 Un drôle de Noël



Vivienne Wake, une jeune femme ambitieuse de Nashville, produit chaque année le Country Live de Noël, une émission enregistrée dans les conditions du direct qui met en avant des artistes de la country. Cette année, elle impose en première partie Belinda Manners. Son agent n’est autre que son ami d’enfance, Gavin Chase, qu’elle a perdu de vue après qu’il lui a brisé le cœur. Alors que les répétitions et la tension s’accumulent à quelques jours de l’enregistrement, Vivienne reçoit la visite de facétieux esprits de Noël bien décidés à lui ouvrir les yeux.

Vendredi 2 décembre 2022

13:55 Un Noël surprise à New York



Jazmine Carter est une jeune célibataire, brillante, qui a un poste de responsabilité dans une grande société. Elle voyage énormément pour son travail et n’a plus beaucoup de temps à consacrer à sa famille, même pour les fêtes de Noël... Mais cette année, un petit incident va l’obliger à changer ses plans et à fêter Noël en famille à Harlem, le quartier de son enfance.

15:40 Notre promesse de Noël



Douze ans après avoir quitté le lycée, cinq amis se retrouvent dans leur ville de jeunesse, Culpeper, en Virginie, à l’occasion du décès de leur professeur et mentor, monsieur Massey. Noël approche et le travail ne manque pas pour le remplacer dans toutes les animations qu’il proposait à la communauté. Les cinq amis vont être ébranlés, chacun à sa façon, dans leurs vies respectives et passer un Noël inoubliable.