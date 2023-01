"Les anonymes" en tournage pour M6 avec Éric Cantona, Arié Elmaleh...

Le 16 janvier 2023, Éric Cantona, Arié Elmaleh, Marylin Lima, Helena Noguerra et Myriam Boyer débuteront le tournage d'une fiction de 2x52 minutes pour M6 : "Les anonymes".

L'histoire en quelques lignes...

Ancien hors-la-loi, personnalité hors-norme et père au grand coeur, Castaneda n’a pas toujours été du bon côté de la vie. Aujourd’hui il n’a qu’un seul objectif : donner le meilleur à sa fille.

Pour cela, il enchaîne les petits boulots et fait tout pour rentrer dans le rang. Mais quand sa fille disparaît, il s’affranchit des règles pour la retrouver.

Les premières heures sont décisives et les commissariats en sous-effectifs alors Castaneda va enquêter à sa manière : entouré de gens comme lui, des anonymes, sans passe-droits ni diplômes, ils vont sillonner la campagne pour traquer le ravisseur.

Antisystème, rois de la débrouille et proches des gens, et si Castaneda et son équipe étaient les mieux placés pour la retrouver ?

Cette histoire est librement inspirée de faits réels.

Le tournage de cette fiction, réalisée par Julien Séri, se déroulera dans la région d'Angoulême à partir du 16 janvier 2023.