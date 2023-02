Mercredi 1er mars 2023 à 21:10, France 2 diffusera "Fille de paysan", une fiction inédite réalisée par Julie Manoukian inspiré de l'histoire vraie des Pécourneau, une famille d’agriculteurs qui a ému la France entière en 2019.

Devant faire face à une détresse financière, un immense élan de solidarité s’est organisé pour leur venir en aide. S’est ensuivie une prise de conscience des conditions de travail difficiles du monde agricole.

L'histoire en quelques lignes...

Joël et Murielle Pécourneau, leurs deux filles, Émilie, 15 ans, et sa petite sœur Lola, forment une famille d’agriculteurs unie, malgré les dettes qui s’accumulent pour sauver leur exploitation. Jusqu’au jour où, en voulant dépanner une voisine, ils reçoivent une amende conséquente, pour vente « illicite » d’un poulet à 10 euros…

Cette nouvelle met la famille Pécourneau encore davantage sous pression. Comme ultime recours pour lever l’amende, ils se lancent véritablement dans l’élevage de volailles, contractant un nouvel emprunt à la banque. Mais une nouvelle réglementation européenne coupe net leurs espoirs et les place à nouveau dans une extrême difficulté.

Alors que la vie de son père est en suspens et que l’avenir de la ferme est grandement menacé, Émilie décide de médiatiser son histoire, mobilisant autant de monde que possible autour de la cause de ses parents.

Émilie, fille de paysan, réussira-t-elle à sauver sa famille ?

Avec : Justine LACROIX (Émilie Pécourneau), Carole BIANIC (Murielle Pécourneau), Thierry GODARD (Joël Pécourneau), Astrid BEDU (Lolo Pécourneau), Christian SINNIGER (Jean Claude Pécourneau), Hubert MYON (Emmanuel Pinot), Renault CESTRE (Jeremie), Pierre GOMME (Anatole), Quentin GOUVERNEUR (Tomy), Mathilde WAMBERGUE (Mme Marques)...