"Tessa" en tournage pour M6 avec Charlie loiselier & Calogero à Marseille

Charlie loiselier, Calogero et Charlie Bruneau viennent de débuter le tournage de "Tessa", une fiction librement inspiré de l’histoire vraie de la chanteuse Tessæ, qui sera diffusée sur M6.

L'histoire en quelques lignes...

Chanter. C'est depuis toujours la raison de vivre de Tessa, 16 ans. Alors quand elle entre au lycée, elle met toutes les chances de son côté en choisissant l’option musique.

Mais très vite, l'adolescente timide devient la cible de moqueries de la part de certains élèves, jaloux de son talent. Lâchée par sa meilleure amie, Tessa subit un harcèlement qui devient peu à peu quotidien et la pousse à bout. Il lui faudra tout le soutien de ses proches et notamment de Raphaël, son professeur de musique, pour retrouver le goût à la vie et réaliser son rêve : monter sur scène.

À seulement 22 ans, Charlie Loiselier, qui incarne le rôle de Tessa, a déjà un parcours prometteur en tant que comédienne, chanteuse et danseuse. Les téléspectateurs ont pu la découvrir en 2014 dans la 1ère saison de "The Voice Kids" sur TF1 où elle s’est hissée jusqu’en finale.

À ses côtés, Calogero, fait ses premiers pas en tant qu’acteur dans le rôle de Raphaël.

Le tournage a débuté ce lundi 13 février 2023 et se déroule jusqu'au 13 mars 2023 dans la ville de Marseille et ses environs.

À découvrir cet hiver sur M6...