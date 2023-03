"Et doucement rallumer les étoiles" mercredi 29 mars 2023 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 29 mars 2023 à 21:10, France 2 diffusera la fiction inédite "Et doucement rallumer les étoiles", adaptée du roman de l'écrivaine québécoise Élaine Turgeon « Ma vie ne sait pas nager ».

L'histoire en quelques lignes...

Une famille ordinaire, heureuse, qui vit dans une petite station balnéaire au bord de la Méditerranée.

Laure et Vincent sont amoureux comme au premier jour. Aujourd'hui, leurs filles jumelles, Camille et Marie, ont 15 ans. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, deux morceaux d'une même étoile, pourtant Marie cache depuis longtemps à tous un profond mal-être contre lequel elle n'arrive plus à lutter. Le jour de ses 15 ans, elle se jette d'une falaise.

La famille plonge dans un cauchemar, rongée par le chagrin, la culpabilité et le manque. La cellule familiale explose, chacun s'enferme avec ses questions, sa solitude, son impuissance. Chaque membre de la famille vit le deuil à sa manière, avec sa façon de panser ses plaies.

Mais si le drame révèle les fissures anciennes de la famille et la met en danger, il apporte aussi les moyens de réparer les blessures, petit à petit.

Peu à peu, chacun remonte à la surface, obligé de se reconstruire avec l'absence de Marie, de survivre avec ses propres armes, de rallumer une à une les étoiles.

Avec : Cassiopée Mayance (Camille/Marie), David Mora (Vincent), Elodie Frenck (Laure), Marie-Christine Barrault (Geneviève), Calixte Broisin-Doutaz (Simon), Jean-Jérôme Esposito (Paul), Alexandre Thibault (Rémi), Clarisse Tennessy (Emma), Valentin Duclaux (Julien), Anaïs Raciti (Sarah), Dimitri Mazzuchini (Loïc), Cathy Ruiz (Denise, femme de Paul), Aurélie Aloy (Mairesse), Christophe Grégoire (Proviseur), Marie Daguerre (Psychologue), Patrick Seminor (Le légiste), Christiane Conil (Mme Couderc), Didier Landucci (Le glacier).