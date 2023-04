"Maman, ne me laisse pas m'endormir" : soirée continue sur l'addiction aux médicaments le 26 avril sur France 2 - Vidéo

Mercredi 26 avril 2023 à 21:10, France 2 proposera une nouvelle soirée continue qui sera consacré à la dépendance aux médicaments.

France 2 propose une soirée continue autour de la fiction "Maman, ne me laisse pas m’endormir", adaptée du livre-récit de Juliette Boudre et réalisée par Sylvie Testud.

Un récit particulièrement fort sur l’amour et le combat d’une mère pour son fils, victime d’une addiction mortifère aux opiacés et aux anxiolytiques. Un film bouleversant porté par des comédiens aux interprétations impressionnantes. Gwendoline Hamon interprète à l’écran Juliette ; Nemo Schiffman, qui incarne son fils Joseph, a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2022.

21:10 "Maman, ne me laisse pas m'endormir"

Juliette découvre que son fils adolescent, qu’elle croyait épanoui, est en réalité miné par un profond mal-être et qu’il est entré dans une dangereuse dépendance aux médicaments.

Déterminée à le sortir de son addiction mortifère, portée par son amour inconditionnel, elle s’engage alors dans un long et douloureux combat, aux côtés de son enfant, sans jamais renoncer à le sauver.

Avec : Gwendoline Hamon (Juliette), Nemo Schiffman (Joseph), Gérard Lanvin (Vincent), Michaël Youn (Paul), Sylvie Testud (Sophie).

22:50 Le débat

Un débat, présenté par Julian Bugier, prolongera cette histoire poignante qui alerte sur un mal et des dangers encore trop souvent méconnus et sous-estimés : l’addiction aux médicaments, en particulier opiacés, un fléau déjà bien identifié aux États-Unis, qui fait aujourd’hui des ravages en Europe et notamment en France chez les enfants et les adolescents. Un récent rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), intitulé « Quand les enfants vont mal, comment les aider ? », tire la sonnette d’alarme sur l’augmentation de la prescription et de la consommation des psychotropes chez les 6-17 ans.

Julian Bugier et ses invités éclaireront le public sur ce sujet de société et de santé publique qui concerne des dizaines de milliers d’enfants.