"Mise à nu" avec Julie de Bona à revoir sur France 2 mercredi 10 mai 2023 - Vidéo

Mercredi 10 mai 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir la fiction "Mise à nu" réalisée par Didier Bivel avec Julie de Bona.

L'histoire en quelques lignes...

Sophie se trompe-t-elle de cible lorsqu’elle tire sur le libraire aimé de tout le quartier ?

Elle l’accuse d’avoir fait de leurs nuits d’amour une arme pour la détruire en l’exposant sur Internet comme un objet pornographique.

Son procès va mettre au jour le calvaire d’une jeune femme ordinaire victime de cyber-criminalité, et les ravages sur ses enfants, ses proches, jusqu’à son travail…

Mais en l’absence de preuves, va-t-on la croire ?

Note d'intention des auteurs

Il peut tomber sur n’importe quelle tête à n’importe quel moment. Il attaque masqué sur la place publique, lynche dans les cours d’école, persécute au travail, humilie, viole l’intimité, pousse au suicide.

Le cyber-harcèlement est assurément une forme de torture moderne. Toutes les agressions sont permises : insultes, moqueries, rumeurs, usurpation d’identité, espionnage…

Que fait la police pour confondre les cybercriminels ? Presque rien.

Ce film explore et dénonce les ravages que ce mal peut commettre lorsqu’il assaille la sphère amoureuse et familiale…

Le revenge porn…en français, la vengeance par le porno. Elle s’exerce après une rupture amoureuse, lorsque le partenaire furieux d’être quitté (un homme dans 99 % des cas) « punit » l’autre en diffusant des images intimes sur Internet.

Nombre de femmes voient ainsi exposées publiquement des photos d’elles dénudées ou des vidéos d’ébats sexuels, soit échangées dans la confiance de la relation, soit volées. Images qui peuvent être envoyées aux proches, à la famille, aux collègues, à des sites porno… faisant subir aux victimes une sorte de viol collectif sans fin.

Le phénomène pullule aux États-Unis, et commence à gagner la France. Or les pouvoirs publics tardent à prendre la mesure du crime et à se doter des outils pour le stopper. La majorité des harceleurs sévissent en toute impunité…

Une fiction inspirée d’une histoire vécue

Sophia D., une jeune femme de trente ans, subit la férocité de ce cyber-harcèlement depuis quatre ans. Elle connaît la détresse qui s’abat sur soi, la solitude, la peur, l’humiliation, la sensation d’être abandonnée, « laide pour l’éternité » selon ses mots. Elle en est tombée si gravement malade qu’elle a frôlé la mort.

Le combat pour s’en sortir et se reconstruire, elle le mène avec force à des milliers de kilomètres.

Sophia a eu le courage de témoigner* de l’infamie qui la poursuit aujourd’hui encore. Son affaire a enfin été saisie par la justice, mais ce n’est qu’en mars 2019 que son prédateur sera entendu pour la première fois par un magistrat… après quatre ans d’impunité.

Son témoignage nous a bouleversés et indignés.

Nous avons adapté son histoire autour d’un personnage de mère de famille, pour montrer combien le viol de l’intimité peut impacter la cellule familiale entière, enfants compris.

Sophia D. soutient le projet de ce film qui pourrait, elle l’espère et nous aussi, sensibiliser un large public familial sur le danger d’échanger des images sur Internet… ce que nous sommes si nombreux à faire, les jeunes en premier lieu.

Avec : Julie DE BONA (Sophie PARLIER), Julien BOISSELIER (Vincent MARSAC), Edouard MONTOUTE (Inspecteur Bermane), Laurent JUMEAUCOURT (Mario), Natalia DONTCHEVA (Maitre BOULATI), Samy GHARBI (Maitre CHELKO), Frédérique TIRMONT (Présidente du Tribunal), Catherine DAVENIER (Mère de Sophie), Sophie CATTANI (Babette), Julien DE SAINT JEAN (Benji), Romane LIBERT (Manon).

Julie de Bona et Julien Boisselier ont reçu le prix d'interprétation pour un duo pour cette fiction lors de la 24e édition du Festival des créations audiovisuelles de Luchon.