"Parce que tu mâ€™appartiens" : fiction inÃ©dite sur ARTE vendredi 12 mai 2023 - VidÃ©o

Un an après la séparation de ses parents, Anni, 8 ans, ne veut plus entendre parler de son père. Que s’est-il passé ? Portée par un casting convaincant, cette fiction sous tension met en scène une effrayante manipulation maternelle. À découvrir sur ARTE vendredi 12 mai 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Séparés depuis un an, Julia et Tom se retrouvent à nouveau devant le tribunal pour trancher le conflit qui les oppose sur la garde d’Anni, 8 ans. Avant de statuer, le juge aux affaires familiales interroge la fillette, qui lui assure qu’elle se tuera si on la force à retourner vivre chez son père. Comment cette enfant en est-elle venue à nourrir un tel sentiment de haine ?

Au lendemain de la rupture de ses parents, Anni passait un week-end sur deux avec Tom et la nouvelle compagne de ce dernier, Jenny, mère d’une petite Mia. Visiblement épanouie au sein de ce foyer recomposé, elle semblait s’adapter sans peine à la garde alternée. Mais l’harmonie s’est révélée de courte durée : rongée par la douleur, Julia a commencé à dresser des obstacles entre Anni et son père, allant jusqu’à déménager sans le prévenir…Dès lors, cette femme blessée n’a reculé devant aucun mensonge, aucun stratagème pour éjecter Tom de leur vie et obtenir la garde exclusive de leur fille.

Aliénation

Le réalisateur Alexander Dierbach s’empare ici du syndrome d’aliénation parentale, un phénomène peu (re)connu – notamment au sein des instances judiciaires – dans lequel un des parents dénigre l’autre, influençant l’enfant afin de faire naître chez lui un rejet injustifié.

Cette fiction réaliste et sous tension s’avère particulièrement convaincante grâce à son formidable trio de comédiens : la petite Lisa (Marie Trense), épatante de subtilité, Felix Klare, émouvant en père combatif, et Julia Koschitz, qui insuffle une touchante fragilité à son personnage de mère manipulatrice.