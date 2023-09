"En famille : Un château en héritage" sur M6 jeudi 7 septembre 2023 - Vidéo

Jeudi 7 septembre 2023 à 21:10, M6 vous proposera de retrouver les Le Kervelec en prime dans "En famille : Un château en héritage" réalisé par Maxime Potherat.

À la surprise générale, Brigitte hérite d’un château. C’est l’occasion, pour toute la famille, de découvrir un passé jusque-là gardé secret et qu’ils ont du sang bleu.

Fruit des amours illégitimes de la baronne Irène de Chantérac et de Fernand, le jardinier du domaine (dit Pépé), Brigitte a grandi au château de la Renardière considérée comme une bâtarde. Aussi, sa rencontre avec Jacques, alors jeune et fringant ouvrier, est l’occasion pour elle de quitter à tout jamais dorures et moulures et d’oublier complètement cette partie de sa vie.

Aujourd’hui, suite au décès de cette mère dont personne ne soupçonnait jusque-là l’existence, Brigitte fait son come-back à la Renardière pour apprendre qu’elle et sa demi-soeur, la très collet monté Éléonore de Chantérac, héritent du château.

À peine franchies les grilles de la propriété, Brigitte retrouve illico ses réflexes aristos. Le premier à en faire les frais, c’est bel et bien Jacques, roturier et fier de l’être, qu’elle va prendre de très haut. Une ambiance lutte des classes s’invite alors dans le couple.

Quand Marjorie et Roxane découvrent qu’elles sont filles de baronne, il ne leur en faut pas plus pour se prendre pour de vraies princesses et goûter pleinement à la vie de château. Une ombre au tableau toutefois : la bâtardise semblant être une longue tradition familiale chez les de Chantérac, il se pourrait que l’une d’elle ne soit pas la fille de leur père…

Antoine découvre dans les cuisines du château un vieux livre dans lequel figure une recette, certes légendaire mais impossible à réaliser. Il se met au défi de l’exécuter et de réussir là où son ancêtre avait échoué.

Chloé et Sébastien se feront forts de chasser les 17 volailles indispensables à la recette. Alors que Seb semble davantage attiré par le costume de gentleman chasseur que par le maniement de la gâchette, Chloé se découvre une véritable passion pour la chasse et la vie sauvage. Plus qu’une passion, une seconde nature.

Cet héritage totalement inattendu va ainsi monter à la tête des Le Kervelec et ce qui pouvait être considéré comme un cadeau du ciel, va se révéler être un cadeau empoisonné.

Voilà donc Brigitte forcée de se replonger dans son passé avec, sur les bras, un château en héritage qu’elle veut vendre au plus vite sauf que la construction d’un aéroport à deux pas de leur propriété risquerait de ne pas intéresser d’éventuels acheteurs et de mettre à mal leur projet de revente. Il va leur falloir pas mal de roublardise et d’inventivité pour écarter Françoise, la demisoeur de Brigitte – qui, elle, veut garder le château - et pour éloigner tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin pour se débarrasser de cet héritage, véritable fardeau…

Avec : Yves Pignot (Jacques), Marie Vincent (Brigitte), Jeanne Savary (Marjorie), Charlie Bruneau Pouilloux (Roxane), Lucie Bourdeu (Chloé), Axel Huet (Antoine), Olivier Mag (Jean-Pierre Escourrou), Benoît Moret (Seb), Gérémy Crédeville (Milo), Calixte Broisin-Doutaz (Gaspard), Antoinette Giret (Annabelle), Yvan Le Bolloc’h (Yvan).

Avec la participation de : Elisabeth Commelin (Éléonore de Chantérac) et Jean-Luc Porraz (James le majordome).