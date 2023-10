Fin de vie : "Le prochain voyage" avec Line Renaud diffusé sur France 2 mercredi 11 octobre 2023

À l'occasion de la diffusion de la fiction inédite "Le prochain voyage" avec Line Renaud, France 2 proposera mercredi 11 octobre 2023 à partir de 21:10 une soirée spéciale consacrée à la fin de vie.

Alors qu’un projet de loi sur la fin de vie devrait être prochainement présenté en Conseil des ministres puis discuté au Parlement, France Télévisions poursuit sa programmation spéciale autour de cette question de société majeure, complexe et sensible.

21:10 Le prochain voyage

Cette fiction inédite, adaptée de la pièce originale de Laurent Baffie "Les amants du Lutetia", aborde un sujet qui fait l’actualité et qui nous touche tous : la fin de vie et le choix de mourir dans la dignité, et ce quand on le désire.

Jacqueline et Richard, un couple d’octogénaires, se rendent à l’hôtel où ils ont passé il y a soixante-trois ans leur première nuit d’amour. Ils retrouvent dans cette même chambre les souvenirs du passé en parcourant la vie d’amour qu’ils ont partagée. Peu à peu, nous comprenons quel est le véritable projet de ce pèlerinage. Face à la maladie qui gagne inlassablement du terrain, ils ont décidé de ne pas se quitter et de partir ensemble, dans la dignité.

22:40 Le débat Choisir sa mort doit-il être un droit ?

La fiction sera suivie d'un débat présenté par Julian Bugier pour aborder et comprendre les questions cruciales autour de la fin de vie.

Les invités seront communiqués ultérieurement.

23:25 Fin de vie : pour que tu aies le choix

Cette soirée se conclura par la rediffusion du documentaire de Magali Cotard, « Fin de vie : pour que tu aies le choix ». Marina Carrère d’Encausse, entre quête personnelle et enquête journalistique, partage les interrogations et bouleversements profonds qui peuvent tous nous toucher.