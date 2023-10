"Les Capone se marient" : fiction inédite à voir sur W9 mercredi 1er novembre 2023 - Vidéo

Dani et Nico Capone, stars des réseaux sociaux avec 45 millions de followers, font leurs premiers pas dans la comédie dans "Les Capone se marient" à découvrir mercredi 1er novembre 2023 à 21:05 sur W9.

Cette fiction inédite suit Nico et Dani, un jeune couple jamais à cours d’occasions de se disputer, dans la préparation du jour le plus important de leur vie : leur mariage ! Choix de la robe, de la bague, du DJ, plan de table, rencontres familiales explosives : tout sera prétexte à s’écharper.

Mais désormais rien ne pourra plus les séparer, car ils l’ont décidé, d’ici 90 minutes ils se seront dit oui, pour le meilleur et pour le rire !

Ensemble depuis des années, Nico et Dani s’aiment comme au premier jour. Lui est très sociable et fêtard. Il ne rate jamais une occasion de faire la fête ou d’amuser la galerie. C’est le pro de la blague, au grand dam de sa moitié qui en fait souvent les frais. Elle est franche et pétillante. C’est une romantique invétérée au caractère de feu, qui sait recadrer son homme quand il dépasse les bornes.

Avec : Nico et Dani Capone, Alexandre Orofino, Matthieu Penchinat, Alix Bourgeron, Jacqueline Corado, Roland Marchisio, David Fischer, Noom Diawara, Sabrina Martello.

En guest : Rayane Bensetti, Issa Doumbia, Amir, Tania Dutel, Nadia Roz, Julien Arruti, Caroline Margeridon, Lola Dubini et Shirley Bousquet.

Qui sont les Capone ?

Véritables stars du digital Nico et Dani Capone sont un couple d’influenceurs suisse parmi les plus suivis ! Depuis 2016, ils font rire des millions de gens avec leurs vidéos et « pranks » (farces). Ils partagent leur quotidien et les événements importants de leur vie comme récemment la demande en mariage de Nico ou encore la naissance de leur fils Mattia en 2019. Ils sont un peu les « Un gars, une fille » de l’ère moderne !

Malgré leur succès sur les réseaux sociaux, Nico et Daniela n’ont pas arrêté leur métier respectif pour garder les pieds sur terre : Daniela est assistante dentaire et Nicolas peintre dans une société familiale.

Ils sont suivis par des millions de personnes dont des personnalités comme Kev Adams, Cyril Lignac, Keen’V ou Cauet.