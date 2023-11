"Mort sur la piste" : fiction inédite diffusée sur France 2 samedi 4 novembre 2023 - Vidéo

Samedi 4 novembre 2023 à 21:10, France 2 diffusera "Mort sur la piste", une fiction inédite réalisée par Philippe Dajoux avec Jason Priestley, Éléonore Bernheim et Olivier Marchal.

Une plongée dans les coulisses du monde automobile, dans le cadre mythique du circuit des 24 Heures du Mans, avec Jason Priestley pour la première fois dans une fiction française.

L'histoire en quelques lignes...

Printemps 2023, à quelques jours du centenaire de la célèbre course automobile rayonnant à l’international, les écuries et les pilotes sont dans les starting-blocks.

Alors que les premiers essais pour la course des 24 Heures du Mans viennent de débuter, le corps d’un pilote est découvert sur la piste. Celui-ci a été déposé volontairement. La capitaine Sabrina Nedjard est chargée de l’enquête. Elle sera exceptionnellement accompagnée par un observateur américain, Ryan Martin, membre du LAPD présent dans le cadre d’un échange.

L’enquête les mène dans les paddocks et les ateliers d’une équipe familiale amateure bien connue au Mans où les relations entre le père autoritaire et charismatique et ses enfants sont perturbés par les enjeux de la course.

De plus, il s’avère que le policier américain est en fait un ancien pilote des 24 Heures du Mans qui ne revient pas par hasard…

Avec : Jason Priestley (Ryan Martin), Éléonore Bernheim (Sabrina Nedjard), Olivier Marchal (Antoine Palestro), Roby Schinasi (Thomas Palestro), Adèle Galloy (Camille Palestro), Jacques Bouanich (Dino).