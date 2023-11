La fiction "Boomerang" avec Corinne Masiero à revoir sur France 2 mercredi 29 novembre 2023 - Vidéo

Mercredi 29 novembre 2023, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "Boomerang", une fiction qui aborde le thème des agressions sexuelles au travail, avec Corinne Masiero.

L'histoire en quelques lignes...

À l’imprimerie Monteil, les relations entre les femmes et les hommes sont plutôt bonnes, même si les plaisanteries en-dessous de la ceinture ne sont pas rares. Un soir, Quentin, l’un des anciens de la boîte, guette la jeune Roxane à la sortie de l’entreprise. Quentin est persuadé que Roxane est prête à céder à ses avances, qu’il lui suffira de faire le premier pas. Sauf que Roxane ne veut pas. Quentin ne la croit pas mais, quand il le comprend, il est malheureusement déjà allé trop loin. Choquée par cette agression, Roxane tente de mettre fin à ses jours. Elle ne doit la vie qu’à l’intervention de Louise Falconneti, grande gueule et figure historique de l’entreprise.

Face au déni de l’agresseur et de la direction, des femmes et des hommes de l’imprimerie, emmenés par Louise, décident de se mettre en grève, d'apprendre à se défendre comme il se doit, et de tout faire pour que justice soit rendue.

Avec : Corinne Masiero (Louise Falconetti), Bruno Salomone (Quentin), Tiphaine Daviot (Roxane), Laurent Bateau (Renaud Monteil), Marie Berto (Jeannette), Marie Hattermann (Valérie).

Note d'intention de Christian François (réalisateur et scénariste)

A travers cette fiction, je voulais traiter de cette zone grise où l’agression sexuelle n’est pas entendue comme telle par l’agresseur.

Je voulais pouvoir traiter, dans le milieu du travail, d’une faute et de ses conséquences.

Pouvoir offrir à chacune et à chacun, la possibilité rhétorique d’exprimer un point de vue.

L’agression sexuelle dont est victime Roxane au prologue du film pourrait n’avoir aucune conséquence… Il suffirait que sa parole soit mise en doute, comme c’est souvent le cas, et qu’elle soit même niée, pour que Roxane ne soit jamais reconnue victime.

Une première femme, interprétée par Corinne Masiero, va se lever pour la défendre et mener un combat pour, qu’au-delà des apparences, justice soit faite.

Nous avons en commun des convictions et l’envie de les revendiquer. Corinne sait très bien ne pas se prendre au sérieux et utiliser l’humour et son sens de la répartie pour donner à entendre ses opinions. J’aime cette manière de participer au débat…

Dans Boomerang, l’humour ne cède jamais à la colère le moindre centimètre d’image ! Il ne s’agit pas de tomber tout cru dans le film militant, mais, au contraire, par sa forme, de donner aussi tout son sens aux poésies du quotidien.

Que la caméra soit le spectateur plongé dans l’histoire. Témoin invisible au plus près des actions, des pensées et des émotions des personnages.

Que ce film soit à la fois un début de réflexion et un moment de partage est mon plus grand désir.

La bande annonce diffusée ci-dessous est celle de la première diffusion de la fiction en octobre 2022.