"Huguette" avec Line Renaud et Romane Bohringer à revoir sur ARTE vendredi 8 décembre 2023

Expulsée de son logement, une enseignante retraitée est hébergée par une voisine de palier. Avec Line Renaud et Romane Bohringer, une comédie sociale pleine de charme, à voir ou à revoir sur ARTE vendredi 8 décembre 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Professeure de français à la retraite, Huguette, en proie aux difficultés financières depuis le décès de son mari, bascule dans la précarité. Infirmière à l'hôpital, sa voisine, Marion, quadragénaire, peine à concilier les exigences de son métier et l’éducation attentive de Rémi, son fils de 15 ans, dont les résultats scolaires l'inquiètent.

Les chemins des deux femmes se croisent le jour où Marion surprend Huguette dormant dans sa voiture. Expulsée de chez elle après des impayés de loyer, la vieille dame n'a nulle part où aller et Marion la recueille.

Forte de son passé d'enseignante, Huguette tente de mettre à profit la cohabitation pour aider Rémi à passer en seconde générale. Mais l'adolescent, féru d'informatique, n'a qu'une idée en tête : se consacrer à sa passion et donc se débarrasser de l'encombrante présence d'Huguette.

Optimisme communicatif

Tout à la fois touchante et pleine de verve, Huguette s'accroche au présent malgré les drames qui assombrissent ses vieux jours et la plongent dans la précarité. Mère célibataire absorbée par son travail, Marion, elle, se ronge les sangs pour l'avenir de son ado, promis à l'échec scolaire et au déclassement. Telles deux lumineuses complices, Line Renaud et Romane Bohringer se donnent la réplique avec bonheur, insufflant à la fiction d'Antoine Garceau un optimisme communicatif.

Conjuguant finement des problématiques sociétales peu abordées à l'écran, de la médicalisation ruineuse de la fin de vie à la stigmatisation des filières professionnelles, de la solitude des femmes au plaisir de la transmission entre générations, Huguette transforme avec une réjouissante légèreté une cruelle fable moderne en attachante comédie sociale.