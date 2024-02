"Un bon flic - Le ciel peut attendre" : fiction inédite sur ARTE vendredi 9 février 2024

Alors qu'il est en charge d'une affaire impliquant une famille de criminels, le commissaire Schulz apprend que sa vie est menacée. Une nouvelle enquête trépidante par le maître du thriller allemand, Lars Becker, à découvrir sur ARTE vendredi 9 février 2024 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Chargé de mener l'enquête sur le meurtre d'un ancien policier, recruté comme garde du corps par un investisseur immobilier, autrefois à la tête d'un vaste réseau criminel, le commissaire Fredo Schulz apprend qu'il est atteint d'un cancer à un stade avancé. En plein déni, il cache la mauvaise nouvelle à son entourage et poursuit ses investigations avec son jeune collègue, Radu Lupescu. Mais l'affaire se complique lorsque l'investisseur immobilier est à son tour assassiné et que sa famille mafieuse décide de sortir du bois. Schulz, qui prend secrètement de puissants antidouleurs, se trouve alors en difficulté…

Méthodes peu orthodoxes

Vengeance familiale, règlements de comptes et trafic de drogue : après Les morts ne parlent plus, le réalisateur et scénariste Lars Becker signe un nouveau thriller avec Armin Rohde (Cours, Lola, cours) en commissaire Schulz, personnage de flic attachant aux méthodes peu orthodoxes.

Une enquête trépidante, servie également avec brio par Sabin Tambrea (Berlin 56, 59, 63) et Johann von Bülow.