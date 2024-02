"Tout le monde ment" : nouvelle enquête inédite pour Vincent Elbaz le 13 mars 2024 sur France 2

À découvrir sur France 2 mercredi 13 mars 2024 à 21:10, le second volet de la fiction policière "Tout le monde ment" avec Vincent Elbaz.

L'histoire en quelques lignes...

Claire Abel, une jeune infirmière, est retrouvée poignardée dans son appartement. La police conclut rapidement à un cambriolage qui aurait mal tourné et classe l’affaire.

Cependant, un élément étrange fait ressortir le dossier : juste avant son meurtre, la victime avait porté plainte pour agression sexuelle à l’encontre de Mathieu Lecerf (Julien Boisselier), célèbre acteur d’une série policière et chouchou du public français. Autant dire un homme intouchable.

Le dossier atterrit donc logiquement dans les mains du Groupe des affaires sensibles et de son atout principal, le consultant atypique Vincent Verner (Vincent Elbaz). La mission de cette brigade très spéciale : s’attaquer aux puissants que personne n’ose défier. Et cette fois-ci, l’ennemi est de taille.

Maître dans l’art du jeu, Lecerf est prêt à tout pour sauver sa réputation, même au pire. Dans ce jeu de dupes et de mensonges, Verner et son équipe réussiront-ils à faire émerger la vérité de toutes ses victimes ? Car une autre terrible réalité se fait jour : si Claire Abel a tragiquement trouvé la mort, de nombreuses femmes ont vu leur vie anéantie pour toujours. Et c’est aussi pour elles que Verner et son groupe vont réclamer justice et briser le silence…