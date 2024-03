"Reportages découverte - Il était une fois des îles" samedi 9 mars 2024 sur TF1

Samedi 9 mars 2024 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Il était une fois des îles », un document réalisé par Marie David.

Les îles sont souvent objet de fantasmes et synonyme de douceur de vivre. Pourtant elles ont aussi également leur côté sombre, leurs difficultés. Leur Eldorado n’est pas toujours celui auquel on pense. D’autant que certaines îles, loin des cartes postales avec cocotiers et sable blanc, peuvent être balayées par les vents, totalement isolées ou dépeuplées certains mois d’hiver.

En France, au Portugal ou en Grèce, pendant plusieurs mois un équipes de "Reportages découverte" a suivi des femmes et des hommes prêts à tout pour réussir leur pari d’insularité.

Marie a 29 ans et s’est installée à Fair Isle, une petite île isolée des Shetland. Ici, on ne compte que 45 habitants. Marie, comme la majorité des insulaires, y élève des moutons et espère lancer un concept de vacances tricot. Elle attend avec impatience la visite de sa sœur Nina qui vient sur ce caillou de 7km2 pour la première fois. Mais pour accéder à Fair Isle, il faut impérativement que la météo soit coopérative. « Ca m’a pris un an ou deux de ne plus être en colère contre la météo, et du coup de lâcher prise, mais il n’y a qu’ ici que je me sens toujours libre » sourit Marie.

Anne-Laure, elle, est native de l’île bretonne de Bréhat, y élève des vaches laitières et transforme son lait en beurre, ou crème. Mais Bréhat vit avec la saison touristique. Aussi, pour ne pas gâcher son lait en hiver, Anne-Laure a décidé de le transformer en glace et la jeune femme a décidé de participer à un concours de glaciers sur le continent pour faire rayonner son île dans l’univers de la gastronomie. « Je fais ce que je n’ai toujours rêvé de faire, d’être avec mes bêtes, à transformer mes produits, à les mettre en valeur, comme j’ai fait pour le festival, c’est vraiment une fierté ».

Sur l’île de Madère, Benoit, chef deux étoiles au Michelin, est au paradis. Grâce à un climat exceptionnel, il cultive maracujas, potirons, pitangues, fleurs de courge, radis, poivrons, piments, patates douces, et autres fruits et légumes. Et ce potager d’exception va bientôt servir son nouveau défi : l’ouverture d’un restaurant misant tout sur les fruits et légumes. Problème : il est très difficile de trouver sur son île des cuisiniers qualifiés. Pour recruter sa brigade, Benoit a eu l’idée de lancer un concours de cuisine. « Il me faut du personnel, …pas simple, très compliqué … un problème mondial, mais qui nous atteint aussi dans l’île ».

Enfin, Emmanuel et Céline, un couple de boulangers a choisi l’île grecque de Paros pour ouvrir un commerce. Mais les deux français peinent à imposer la baguette et nos traditionnelles viennoiseries sur cette île touristique. Prêts à tout pour que leur rêve continue, le couple va tenter de développer le concept de livraison par bateau et espère avoir emménagé dans leur nouvelle maison qui sort de terre avant la saison. « On croyait qu’ en venant en vacances ici depuis 7 ans, deux fois par an hors saison toujours, qu’on aurait une idée quand même assez bonne, et pas du tout ! Le fait d’être touristes et vivre à l’année sur une île avec des locaux qui se connaissent, c’est pas évident ».