"Poulets grillés" : un nouvel épisode en tournage pour France 3 avec Barbara Cabrita à Lille

Le 4 mars dernier, Barbara Cabrita a débuté pour France 3 le tournage d'un nouveau volet de la fiction "Poulets grillés" : « Les secrets de l'hôtel ».

L'histoire en quelques lignes...

Qui a tué Sofia Popova, la femme de ménage du charmant hôtel tenu par la famille Leroy ? Une nouvelle enquête pour la 4ème brigade.

Capestan compte bien prouver que son équipe de bras cassés n’est pas dénuée de talents. Et ce malgré les réserves de sa hiérarchie qui peine à croire qu’il s’agisse bien d’un meurtre et non d’un simple accident.

Plus aucun doute n’est permis lorsque survient une seconde victime, dont la principale suspecte n’est autre qu’une des leurs : Eva !

Le temps presse pour démasquer le tueur qui rôde dans cet hôtel et prouver ainsi l’innocence de leur collègue.

Le tournage se déroule à Lille et dans sa région jusqu'au 29 mars 2024.