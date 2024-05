"La fulgurée" fiction inédite diffusée sur France 3 mardi 14 mai 2024 (vidéo)

À découvrir sur France 3 mardi 14 mai 2024 à 21:10, "La fulgurée", une fiction inédite dans laquelle des rescapés qui ont survécu à la foudre se retrouvent traqués par un tueur mystérieux...

L'histoire en quelques lignes...

Lucie et Samuel Carrera célèbrent leur mariage à l’Auberge du Lac de Guéry, dans la montagne auvergnate, quand la foudre s’abat sur eux et cinq autres personnes. Samuel est tué sur le coup. Les autres survivent, mais deviennent des « fulgurés » aux séquelles étranges qui bouleversent leur existence. Lucie se voit dotée d’une capacité de mémorisation exceptionnelle, elle se souvient de tout à chaque instant de sa vie, une faculté qui l’empêche de surmonter son traumatisme et de faire son deuil.

Deux ans plus tard, les « miraculés du lac de Guéry » se retrouvent sur les lieux du drame. Soutenue par ses compagnons d’infortune, Lucie s’est décidée à disperser les cendres de Samuel.

C’est alors qu’un mystérieux tueur commence à les éliminer les uns après les autres.

Le commandant Julien Eider de la SR de Clermont mène l’enquête, stupéfait par l’hypermnésie de Lucie qui lui apporte une aide précieuse.

Avec : Camille Claris (Lucie Carrera), Pierre Perrier (Julien Eider), Éric Savin (Felix Guyon), Cécile Rebboah (Irene Guyon), Carole Richert (Marta Guyon), Laurent Bateau (David Dorval), Déborah Dozoul (Nouria Bensaid), Maeva El Aroussi (Nani Diallo), Benjamin Gaitet (Samuel Carrera)...