"La Doc et le véto" : Nouvel inédit sur France 3 le 4 juin 2024 avec Michel Cymes et Dounia Coesens

À découvrir sur France 3 mardi 4 juin 2024 à 21:10, un nouvel opus de "La Doc et le véto" qui se retrouvent confrontés aux esprits échauffés d'une communauté bien trop curieuse...

En chiens de faïence

Victor Chevasse, le cantonnier de Valerande-les-Chantelle, est interviewé pour un reportage sur la chaîne des Puys.

S’il joue à merveille son rôle d’ambassadeur de la région, il évoque aussi sa solitude, lui qui est veuf et célibataire depuis de nombreuses années.

Mais c’est alors qu’au milieu des touristes et des saisonniers venus pour les vacances, débarque à Valerande une citadine aussi pétillante que gaffeuse, qui pourrait bien chambouler sa vie: Nathalie.

Au village, on se réjouit pour Victor mais certains, plus méfiants et un peu jaloux, se demandent si cette nouvelle venue est aussi honnête qu’elle en a l’air…

La doc et le véto auront fort à faire pour éteindre les braises ardentes d’une saison hivernale bien plus chaude que les autres.

Avec : Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Hélène Seuzaret (Marion Clergeaux), Pierre Fernandes (Victor Chevasse), Séverine Warneys (Nathalie Pelletier), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Pasquale D'Inca (Gilles Vilar), Olivier Perrier (Albert Josset), Leo Paul Salmain (Bastien Josset).