"Jibé et Lucien en coulisses" : une fiction quotidienne diffusée dans "C à vous" sur France 5 à la rentrée (vidéo)

À découvrir dans "C à vous" sur France 5 du 2 septembre au 20 décembre 2024, "Jibé et Lucien en coulisses", une fiction courte quotidienne composée de 80 épisodes avec Ambroise Carminati et Xavier Lacaille.

Le concept

Jibé et Lucien sont deux assistants de rédaction de l’émission quotidienne "C à vous". Ils sont autant motivés qu’inexpérimentés. Ils misent sur ce premier job pour faire carrière, au détriment du bon sens, peut-être de la camaraderie et sans doute de l’émission.

Chaque épisode est une plongée dans les coulisses (fantasmées) de l’émission suivie par les fidèles de France 5.

Les personnages principaux

Jibé et Lucien sont comme des personnages de cartoon, ils ont sans cesse l'impression de progresser mais reviennent sans cesse au point de départ.

Toute la fiction gravite au sein d’une émission quotidienne de télévision. Jibé veut gravir les échelons pour devenir un jour producteur de l'émission tandis que Lucien veut se faire repérer pour être chroniqueur. Il jalouse les chroniqueurs et tente de les « troller » de temps en temps.

Les deux personnages sont très différents mais ont un objectif commun : réussir leurs missions et se faire repérer par la présentatrice de l’émission quotidienne qui les emploie.

Jibé (interprété par Ambroise Carminati). Sûr de son potentiel et future star de la télé (selon lui), il est surtout un fanfaron, attiré par la célébrité, qui tente toujours d'avoir des selfies avec les invité.es. Complètement inconsistant. Pas de vraies idées. Il a une vision plus moderne mais se retrouve toujours confronté à des injonctions de l'identité de l'émission. Il pense qu'il faut être plus disruptif et qu'il faut tiktokiser l'émission. Il suggère toujours des concepts pour l'émission mais se fait retoquer par Sara. Ça ne l'empêche pas de tenter des trucs de temps en temps...

Lucien (interprété par Xavier Lacaille). Travailleur acharné et discret, il rêve de passer en plateau pour présenter une chronique culturelle. Il écrit des nouvelles, de la poésie et des scénarios. Il aimerait faire du cinéma d'auteur et tente de refiler ses écrits aux invités de l'émission (écrivain, acteurs, réalisateurs, etc.). Au contraire de Jibé, Lucien pense qu'il faut rendre l'émission encore plus intellectuelle et austère.

Les personnages secondaires

Jibé et Lucien travaillent avec d'autres personnages récurrents de l'émission.

Sara, leur cheffe (interprétée par Camille Fievez). Elle est elle-même assistante de quelqu'un d'autre et ne se prive pas de calmer ses nerfs sur Jibé et Lucien. Elle est toujours en retard dans un dossier, en urgence sur une tâche et stressée par le temps qui presse.

Elle se fait toujours mousser devant Jibé et Lucien en parlant des chroniqueurs de l'émission qu'elle « connaît super bien », mais on comprend vite qu'elle ne les approche pas beaucoup non plus.

Garance (la réalisatrice, interprétée par Lison Daniel). Garance règne d'une main de maître sur la partie technique de l'émission. Elle place les caméras, coordonne les équipes et assure le direct. Elle a régulièrement besoin d'une petite main pour aider en régie : prompteur, câblage, traduction... et fait souvent appel à Jibé et Lucien en dernier recours.

Marc (le responsable de la programmation, interprété par Sébastien Chassagne). Son rôle est d’inviter les comédiens et comédiennes dans l’émission. Il est aussi fantasque que stressé et aussi mythomane qu’évasif sur ses méthodes de travail. Il sollicite souvent Jibé et Lucien pour attirer une star ou créer une diversion pour gagner du temps.

Les chroniqueurs de l'émission : Pierre Lescure, Lorrain Sénéchal, Bertrand Chameroy, Patrick Cohen et Mohamed Bouhafsi dans leurs propres rôles. Chacun peut apparaître avec sa personnalité, pour des mini-intrigues qui se passent dans la rédaction ou ailleurs.

L’animatrice, Anne-Elisabeth Lemoine. Jibé et Lucien rêvent de la rencontrer mais ils n'arrivent que très rarement à l'approcher.

Les Guests

Célestin, leur collègue (interprété par Jérôme Niel)

Philippe Duquesne (le père de Lucien)

Elina Lowensohn (l’agent d’entretien)

Fred Blin (le cuisinier)

Louise Bourgoin, Michel Cymes (dans leurs propres rôles).

Cette première saison, diffusée entre le 2 septembre et le 20 décembre 2024, se compose de 80 épisodes d'1 minute 45.