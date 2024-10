Les films de Noël diffusés sur TF1 du 14 au 18 octobre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 14 octobre 2024

14:20 Mon conte de fées de Noël

Quand leur mère invite Lindsay et Brad à passer Noël en Ecosse, ils ne s'imaginent pas que ce voyage sera l'occasion de renouer avec une partie de leur passé et changera leur vie à jamais...

16:00 Noël au château enchanté



Brooke et Margot décident de partir en Irlande pour retrouver la famille de leur père, décédé. Se faisant, au hasard de leur pérégrination, elles rencontrent Aiden, le comte de Glaslough et maître de Castle Hart. Elles se font alors passer pour une célèbre agence événementielle et acceptent d’organiser le gala de Noël annuel du château. Mais leurs mensonges les rattrapent…

Mardi 15 octobre 2024

14:20 A la recherche de mon ange gardien

Photographe, Cécilia vit à Harmony bay. Elle vient de perdre son père à l’approche des fêtes de Noël. C'est un grand moment dans cette petite ville où tout le monde se réunit à cette occasion pour décorer les arbres de la forêt de Willow Glen. N’ayant pas le cœur à cela, Cécilia a décidé de ne pas organiser de fête cette année, mais plusieurs événements risquent de la faire changer d’avis, notamment l’arrivée en ville d’un mystérieux motard qu’elle sauve, suite à un accident de moto survenu dans les bois.

16:00 Le médaillon de Noël



Christine Eisley, une mère célibataire qui lutte pour joindre les deux bouts, a emménagé il y a quatre mois à Wilsonville, une charmante petite ville du Vermont. Un matin, elle sauve la vie d’une dame, victime d'une crise cardiaque. En la secourant, elle égare un médaillon représentant l’étoile polaire, qui lui vient de son père qu’elle n’a jamais connu. Un jour, Christine arrive en retard au restaurant où elle travaille, se fait renvoyer et se rend compte qu’elle a perdu son précieux médaillon. A trois semaines de Noël, le sort semble s’acharner contre elle quand elle apprend que son ex-mari veut obtenir la garde de leurs enfants, Zach et Kelly, et qu’elle va en plus se faire expulser de sa maison. Mais Judy Wilson, la dame dont Christine a sauvé la vie, charge Jason, son petit-fils, de retrouver la jeune femme. Quand Christine ne cesse de croiser ce dernier, elle pense au début que le jeune homme l’espionne pour le compte de son ex-mari...

Mercredi 16 octobre 2024

14:20 Mission illuminations de Noël

Mélanie réserve à la dernière minute un séjour dans un phare pour Jason, son fils, et elle. Sur place, elle découvre que Peter, le propriétaire des lieux, attend d’eux qu’ils décorent le phare en vue de La fête des illuminations de la ville. L’expérience leur ouvre les yeux et leur permet de prendre un nouveau départ, aidés par la magie de l’île de Saint-Nicolas.

16:00 La fabuleuse parade de Noël

Liz vit à Seattle avec sa fille, Hannah. A quelques jours de Noël, elle reçoit un appel l’informant que son père s’est blessé. Malgré leur brouille, elle décide finalement de passer Noël à Portside, la ville côtière où elle a grandi, pour s’occuper de son père. Ce dernier a le bras immobilisé et refuse de célébrer Noël depuis le décès de sa femme, qui affectionnait énormément cette période de l’année. Dennis, le grand-père grincheux, va peu à peu se dérider au contact de sa fille, mais surtout de sa petite fille, Hannah, en passant des moments privilégiés avec elle. Mais il y a une ombre au tableau : le vieil homme a des dettes et la banque menace de saisir sa maison. Liz décide alors de s’inscrire à la parade de Noël dans l’espoir de remporter le grand prix de 25 000 dollars qui sera décerné au bateau doté des plus belles illuminations. Luke, son ami d’enfance qui ne semble pas indifférent à son charme, aide Liz a décorer le bateau à temps pour participer la parade...

Jeudi 17 octobre 2024

14:20 Noël, mon ex et moi

Ali s’est séparée de son fiancé, Graham, depuis six mois. Si elle n’a plus aucun contact avec lui, elle est restée très proche de sa famille. Lorsque Graham prévient ses parents qu’il ne pourra pas fêter Noël avec eux, ces derniers décident d’inviter Ali, qu’ils considèrent comme leur propre fille. Mais au dernier moment, alors qu’Ali est déjà chez ses parents, Graham change d’avis et part rejoindre sa famille pour les fêtes. A son arrivée, Graham est furieux d'apprendre qu’elle a été invitée dans sa famille. Malgré tout, ils vont devoir se supporter et essayer de ne pas gâcher les fêtes de Noël.

15:40 Les olympiades de Noël

Comme chaque année, la ville d’Harrison Falls célèbre Noël avec une série d’épreuves aussi amusantes que délirantes. Mac, jeune professeure de biologie, attend ce moment avec impatience. Mais cette année, Chase Weston, l’enfant prodige du lycée devenu une grande star d’Hollywood, revient dans sa petite ville natale pour les fêtes. Et Mac le connaît bien, très bien même… Serait-ce le destin qui les a réunis aujourd’hui pour donner une seconde chance à leur histoire ?

Vendredi 18 octobre 2024

14:20 L'âme sœur de Noël

Jennifer, vétérinaire spécialiste des phoques, est appelée par sa meilleure amie, Candice, directrice du centre de soins pour animaux marins de la ville de Mystic, pour y effectuer un remplacement. Cette mission est l'occasion pour Jennifer de créer de nouveaux liens et de retrouver Sawyer, le frère de Candice, avec qui elle avait eu une liaison dix ans auparavant.

16:00 Un drôle de Noël

Vivienne Wake, une jeune femme ambitieuse de Nashville, produit chaque année le Country Live de Noël, une émission enregistrée dans les conditions du direct qui met en avant des artistes de la country. Cette année, elle impose en première partie Belinda Manners. Son agent n’est autre que son ami d’enfance, Gavin Chase, qu’elle a perdu de vue après qu’il lui a brisé le cœur. Alors que les répétitions et la tension s’accumulent à quelques jours de l’enregistrement, Vivienne reçoit la visite de facétieux esprits de Noël bien décidés à lui ouvrir les yeux.