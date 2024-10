Les films de Noël diffusés sur TF1 du 21 au 25 octobre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 21 octobre 2024

14:20 Où est passé Noël ?



Alors que le Père Noël souhaite stimuler l'esprit des fêtes, deux de ses lutins, Chuck et Debbie, conçoivent un plan pour accorder trois vœux à un humain. Hélas, le hasard veut que cet humain soit Erin, une jeune femme qui a perdu toute affection pour Noël. Même un rendez-vous arrangé par sa sœur avec l'affable et charmant Sam ne la fera pas changer d'avis sur cette fête ! Mais lorsqu'elle commet l'erreur de souhaiter que Noël "disparaisse", Erin se réveille dans un monde où Noël n'a jamais existé ! Horrifiée, elle se rend compte qu'elle a privé tout le monde de la joie de Noël. Elle demande alors à Sam de l'aider à le réinventer. Ce faisant, Erin réalise à quel point Noël et ses traditions ont compté pour tous ceux qui l'entourent et à quel point Sam a fini par compter pour elle...

16:00 Recherche fiancé pour Noël



Merry Griffin est une star des réseaux sociaux qui s’est fait connaître en établissant tout un tas de règles à suivre en amour. Ne trouvant pas l’amour elle-même, elle n’hésite pas à s’inventer un fiancé idéal pour illustrer son propos et en faire un livre digne d’un conte de fées. Sonia Hendricks, la directrice d’une petite maison d’édition, est sous le charme et décide de la publier. Prise à son propre piège, Merry doit trouver une solution de toute urgence pour éviter de voir sa carrière d’écrivaine s’arrêter avant même d’avoir commencé. Darlene, sa meilleure amie, la convie chez ses parents pour les fêtes, à Snowbridge, une petite ville du Vermont, afin de réfléchir à un plan de sauvetage. Les trois femmes sont alors loin de s’imaginer que c’est l’amour qu’elles s’apprêtent à trouver au pied du sapin de Noël et que contre toute attente, il n’existe aucune règle en amour.

Mardi 22 octobre 2024

14:20 Un Noël presque royal !

Charlotte Collins, journaliste pour un média people, doit interviewer le comte de Sorhagen, que personne n'a vu depuis qu'il est adolescent, afin que son patron accepte de l'augmenter. Elle pense par erreur qu'il s'agit d'Adam, le jardinier, mais le conseil royal ne voulant pas divulguer le fait que le comte n'existe plus, il charge Adam de se faire passer pour lui. Le stratagème fonctionne. Charlotte, qui se fait elle-même passer pour une journaliste d'une revue prestigieuse, et le prétendu comte passent beaucoup de temps ensemble, notamment à une réunion d'organisation du bal. Lors de cette réunion, ils proposent tous les deux d'ouvrir le bal à la population. L'idée est refusée. Entre-temps, le patron de Charlotte intervient pour avoir son article à tout prix, poussant le conseil royal à mentir plus longtemps que prévu.

16:00 Un cadeau royal pour Noël



Le prince Edmond ne rentre pas souvent au château. Pour se faire pardonner, il souhaite offrir un corgi à sa mère, la reine. Mais le corgi n’est pas dressé. Il va donc faire appel à Cecily, une éducatrice canine qui a besoin de fonds pour financer son association.

Mercredi 23 octobre 2024

14:20 Les biscuits magiques de Noël

Luis met en vente la Panadería Casillas et demande à Maya, qui est avocate, de l’assister. La Panadería Casillas est une pâtisserie qui fabrique pour Noël des biscuits en pain d’épice qui ont un pouvoir magique. Quand un Casillas prépare un biscuit en pain d’épice spécialement pour quelqu’un, cette personne peut faire un vœu. De son côté, Maya se prépare à un entretien pour intégrer un grand cabinet d’avocat à Dener. C’est sans compter l’arrivée d’Alex, le neveu de Luis, qui est lui aussi avocat et qui travaille à New York. Maya et Alex ne se sont pas revus depuis qu’ils étaient ensemble au lycée. A cette époque, ils étaient amoureux l’un de l’autre, sans que rien ne se soit jamais passé entre eux.

16:00 La recette secrète des cookies de Noël



Annie a hérité de la fabrique de cookies de sa grand-mère décédée, les célèbres cookies Cooper. Elle quitte New York pour venir à Maplewood et prendre la direction de l’entreprise. Mais ses méthodes modernes, pour assainir les finances de l’entreprise, ne sont pas du goût des habitants de la petite ville. Soudain, coup de théâtre : on a volé la recette secrète des cookies de grand-mère Cooper ! Désespérée, Annie doit s’adresser à Sam, homme bourru mais meilleur pâtissier des environs, pour la retrouver. C’était sans compter sur l’esprit farceur de grand-mère Cooper…

Jeudi 24 octobre 2024

14:20 L'île merveilleuse de Noël



Lorsqu'une tempête de neige dévie le premier vol privé de Kate en direction de la Suisse vers l'île Christmas, elle doit faire équipe avec un contrôleur aérien...

15:40 Noël à Maple Valley



Erica et sa famille possèdent une propriété dans le Montana. Ils travaillent dans leur ferme et gagnent leur vie grâce au sirop d’érable qu’ils produisent ainsi qu’aux activités de Noël qu’ils organisent, chaque année. Mais le jour où Ina, la matriarche de la famille, annonce qu’elle prend sa retraite, Erica et sa sœur Heidi se voient confier la ferme. Lorsque le voisin leur apprend qu’il s’apprête à vendre sa propriété, Erica y voit une occasion d’agrandir leur terrain et ainsi d’augmenter la production. Mais un beau jour, Aaron, un promoteur immobilier, se rend dans la région à la demande de son père afin de se renseigner sur la propriété en vente. L’arrivée de cet homme va chambouler le quotidien d’Erica. Entre attirance, concurrence et désaccords familiaux, elle va se retrouver confrontée à plusieurs choix qui reposent sur une seule et même question : faut-il suivre la voie du cœur ou celle de la raison ?

Vendredi 25 octobre 2024

14:20 Lettres magiques au Père Noël

Sam et Izzy rendent visite au Père Noël dans une librairie. Il leur donne un stylo magique pour faire leur liste de cadeaux. A chaque lettre, leur grand-mère se plie en quatre pour exaucer leur vœu. Mais leur vœu le plus cher, c'est de voir leurs parents, Rebecca et Enrique, se remettre ensemble.

16:00 Un nouvel ami pour Noël



Un professeur fait la connaissance d'une spécialiste en éducation canine après avoir perdu la vue et adopté un chien guide pour aveugles.