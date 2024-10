Les films de Noël diffusés sur TF1 du 28 au 31 octobre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 28 au jeudi 28 octobre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 28 octobre 2024

14:20 Noël à tout prix : la guerre des sapins



Emily et Jared filent le parfait amour à Evergreen Lane et tout le quartier prépare Noël. Mais l'arrivée de nouveaux voisins va chambouler tous leurs plans…

16:00 Noël à tout prix !



Après une rupture amoureuse, Emily rentre chez ses parents pour les fêtes. Mais surprise : ils ont décidé de partir vivre en Floride et la laissent gérer seule l’organisation des diverses activités de Noël du voisinage, qui ne plaisante pas sur le sujet. Elle retrouve un ami d’enfance, Jared, qui a pris la tête du Comité de Noël de la rue.

Mardi 29 octobre 2024

14:20 Le voeu magique de Noël



Emma vit seule avec sa fille, Lily. A l'approche de Noël, Lily déplore que sa mère n'ait pas de petit ami. Elle participe à un concours de vœux dans un grand magasin et le gagne. Zach, employé du magasin, fait tout pour que le vœu de Lily se réalise et fait venir Clark de New York, un homme finalement égocentré et superficiel. Emma joue le jeu jusqu'à ce qu'elle réalise que Zach est celui qui lui correspond le mieux, pour le plus grand bonheur de Lily...

16:00 Un voeu d'amour pour Noël



Chaque année, Lucy anime une grande opération caritative pour réaliser les vœux de Noël des habitants de la ville de Elmhurst. Cette fois, Maxine, une petite fille qui a récemment emménagé avec son papa veuf depuis trois ans, exprime le souhait de passer un beau Noël comme avant la disparition de sa maman. Lucy réussit à surmonter en douceur les réticences de Lucas, son papa, pour leur faire passer un joli Noël. Sapin, décorations, biscuits à préparer en famille… Peu à peu, Lucy réussit à dérider Lucas et l’amour s’en mêle. La petite Maxine comprend vite que son véritable vœu est de retrouver le bonheur, pour son papa et elle. Mais pour ce faire, il faudra réussir à concilier le souvenir de Stéphanie, sa maman décédée, et le bonheur qui se présente, sous une forme différente…

Mercredi 30 octobre 2024

14:20 Noël a disparu !



Ally est une jeune publicitaire spécialisée dans la promotion de Noël. Epuisée, elle formule sans trop y penser, le vœu que Noël disparaisse et elle est exaucée ! Tout le monde oublie Noël, la fin d'année se déroule tristement en noir et blanc et Ally s'aperçoit qu'elle ne demande qu'une chose : que chacun retrouve la joie de l'esprit de Noël. Mais les obstacles ne manquent pas...

16:00 Prochain arrêt, Noël



Angie, jeune médecin qui exerce à New York, s’apprête à fêter Noël seule. En prenant le train pour rentrer chez elle, elle se retrouve transportée dix ans avant, en train de fêter Noël en famille avec Tyler, son amoureux d’alors.

Jeudi 31 octobre 2024

14:20 Noël à Notting Hill



Georgia, éducatrice spécialisée auprès d'enfants en difficulté, se rend à Londres pour passer Noël avec sa petite sœur, Lizzie, et rencontrer le petit ami de celle-ci. Au marché de Notting Hill, elle tombe par hasard sur le beau et mystérieux Graham, qui la séduit aussitôt. Mais elle ignore que Graham n'est autre que le frère d'Henry, le fiancé de sœur et... une star nationale de football.

15:40 Un Noël so British

Anji est personal shopper à Londres et durant la période de Noël, elle est particulièrement active. En courant les magasins, elle rencontre David, un Américain installé depuis peu dans la capitale anglaise et qui vient d’acheter une carte cadeau pour sa copine, Charlotte. Cette dernière est la fille de Simon, son patron, ce qui constitue une situation un peu délicate. De plus, David tente de décrocher un premier gros contrat londonien et Simon entend ne pas être déçu par ses performances. Anji lui ayant fait remarquer que la carte cadeau n’était peut-être pas le choix le plus judicieux, il finit par lui demander de l’aider à trouver le cadeau idéal pour Charlotte. On est à la veille de Noël, aussi se lancent-ils tous les deux dans cette mission de dernière minute qui leur permet de faire connaissance... et ne tournera pas vraiment comme prévu. Et si c’était une bonne chose, finalement ?