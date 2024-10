"Les Capone attendent un bébé !" fiction inédite diffusée sur W9 jeudi 31 octobre 2024 (vidéo)

Après le succès du 1er numéro où ils s'étaient mariés, suivez les nouvelles aventures de Dani et Nico Capone qui s'apprêtent à agrandir la famille jeudi 31 octobre 2024 à 21:10 sur W9.

L'histoire en quelques lignes...

Le couple, toujours plein de vie et blagueur, vient de fêter son 1er anniversaire de mariage. Dani et Nico mènent leur vie comme d’habitude, accompagnés de la même bande d’amis (Gaspard, Fredo et Lulu), de leurs voisins (Carl et Tess) et de leurs parents (Antonia et Victor) toujours aussi envahissants.

Enfin… « comme d’habitude »… pas vraiment ! Depuis quelques jours, Daniela ne sent pas très bien, a des sautes d’humeurs... Les signes s’accumulent et, après plusieurs tests (on n’est jamais trop sûr !), le résultat est là : elle est enceinte !

Mais le couple ne se sent pas prêt pour ce changement radical dans leur existence.

Et en plus des amis collants, de la famille omniprésente et des voisins trop parfaits, vient s’installer Tata Lourdes, accompagnée de Tiago ! Une vieille tante portugaise qui, comme le veut la tradition familiale, est venue régir leur vie pendant la période de grossesse, transformant leur quotidien en enfer.

Alors avec la préparation de l’arrivée du bébé, l’anxiété, et la pression mise par leur entourage, la grossesse est un enfer ! Et les Capone finissent par craquer ! Ayant fui loin de chez eux pour retrouver la paix, perdus en forêt, au bord de la dépression nerveuse, ils se demandent si on les retrouvera…

Heureusement, aidés par de gentils, bien que légèrement incompétents policiers, leur famille et leurs amis qui ont fini par les retrouver, ils arrivent à temps à l’hôpital…

Avec : Nico et Dani Capone (Les Capone), Jacqueline Corado (Antonia), Roland Marchisio (Victor), Alix Bourgeron (Lulu), Matthieu Penchinat (Gaspard), Alexandre Orofino (Fredo), Sabrina Martello (Tess), Noom Diawara (Carl), Enzo Desmedt (Mattia), Marcia Lima (tata Lourdes), Lionel Cecilio (Tiago).

Et en guest : Tania Dutel (coach accouchement), Vincent Desagnat (le gynécologue), François Levantal et Julien Arruti (les policiers), Chris Marques (dans son propre rôle), Valentin Jean (Mattia ado), David Fischer (l’obstétricien de garde), Terence Telle (un médecin) et SuzyLove Fernando (l’infirmière).

Extraits vidéo

"Bientôt on sera 3 !" Avoir un enfant, c’est le début du bonheur mais c’est aussi le début des problèmes pour Dani et Nico Capone.

"Y’en a marre, c’est n’importe quoi !" Quand Dani et Nico Capone participent à un cours de préparation à l'accouchement… pas comme les autres.