Les films de Noël diffusés sur TF1 du 4 au 8 novembre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 4 novembre 2024

14:20 Un Noël enchanté



Lucy est scénariste. Le directeur des studios de cinéma Balaban lui demande d'écrire le remake d'un classique des années quarante : "Sa joyeuse épouse !" Afin qu'elle s'imprègne de l'ambiance du lieu, il lui offre un séjour durant les fêtes de Noël au domaine de Biltmore où s'est déroulé le tournage du film. En déplaçant un sablier qui était un des accessoires du long-métrage, Lucy se terouve transportée en 1947, au beau milieu du tournage.

16:00 Le manège magique de Noël



Lila et son père, Thomas, ont un commerce de restauration de carrousels. Un beau jour, Thomas est contacté par le prince du royaume d'Ancadia pour une commande urgente de Noël.

Mardi 5 novembre 2024

14:20 Un Noël à sauver



Mia Meijer s'attend à ce que sa grand-mère, Ann, remporte le concours de pâtisserie du marché de Noël avec son Kerststol, un pain de Noël fruité. Hélas, sa grand-mère a de mauvaises nouvelles à annoncer à ses proches. Par ailleurs, l'ex-petit ami de Mia est de retour et il apporte son lot de problèmes.

16:00 Noël comme chien et chat



Les sentiments d'une jeune femme commencent à changer lorsqu'elle est contrainte de fêter Noël avec l'homme responsable de la fin de son ancienne relation amoureuse.

Mercredi 6 novembre 024

14:20 La recette d'un Noël parfait



Abby est cheffe à Londres. Après une déconvenue amoureuse, elle part se changer les idées à Chicago, où elle travaille pour une hotline qui donne des conseils culinaires pour les fêtes. Elle se rapproche d'un certain John, qui se confie à elle sur sa vie et ses peurs. En même temps, elle commence à tomber amoureuse de Jack, rencontré dans son immeuble. Quand elle se rend compte que John et Jack sont une seule et même personne, elle n'ose rien dire pour ne pas le froisser.

16:00 Des révélations pour Noël



Miranda Chester retourne dans la petite ville de Carlton Heath, où l’année précédente elle a retrouvé la trace de son père, le célèbre acteur James Whitcomb. Elle va y passer Noël avec sa nouvelle famille et Ian son petit ami. Margaret, l’épouse de son défunt père, la félicite d’avoir gardé secrète l’identité de son père. Elle ignore que Miranda l’a révélée à une seule personne, Josh, son ex petit-ami. Lorsqu’elle reçoit de mystérieux messages de la part d’un expéditeur anonyme, elle accuse d’abord Josh puis tente de découvrir qui la fait chanter.

Jeudi 7 novembre 2024



14:20 Un Noël de feu et de glace



Une journaliste confronte ses anciennes peurs en retournant à la patinoire de sa ville natale pour couvrir une histoire. Grâce à l'aide du propriétaire et de sa jeune fille, elle commence à s'interroger sur son existence.

15:40 Les petits miracles de Noël



Michelle attend Noël avec enthousiasme et un peu de stress car elle doit jongler entre les préparatifs de son mariage et l’ouverture prochaine du musée de Noël d’Evergreen. Sa sœur Sonya s’est déplacée, mais elle ne comprend pas pourquoi leur père semble si réticent à les rejoindre. Hannah est heureuse avec Elliot et elle est toujours aussi occupée entre son travail et la chorale, mais elle cherche quelque chose qui donnerait un vrai sens à sa vie. Elle décide de prendre les rênes du musée pour soulager Michelle et doit immédiatement gérer une complication de taille : le frère des jumelles Cooper refuse de voir son ancienne chapellerie transformée en musée. Pendant ce temps, Elliot a ses propres projets : partir pour Boston afin d'y ouvrir un magasin plus grand.

Vendredi 8 novembre 2024



14:20 Les couleurs de Noël



Olivia vit à New York avec son fils et travaille dans une galerie d’art. Lorsqu’elle retourne passer Noël dans sa ville natale, elle remporte un concours et se voit confier la réalisation d’une fresque. Elle fait la connaissance d’un professeur d’arts plastiques, qui va l’aider à sortir de son blocage créatif.

15:40 miracle de Noël



Kaitlyn et son fils, Adam, retournent pour Noël dans la famille de Brian, le père d’Adam, mort dans un accident quatre ans auparavant. Kaitlyn envisage de vendre leur maison de famille et d’accepter un poste en Europe alors qu’Adam, jusque-là renfermé sur lui-même, s’ouvre aux autres et à la vie. C’est peut-être Matthew, ami d’enfance de feu son mari, qui va la décider à rester…