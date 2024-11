Les films de Noël diffusés sur TF1 du 12 au 15 novembre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du mardi 12 au vendredi 15 novembre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Mardi 12 novembre 2024

14:20 Coup de foudre au marché de Noël

Léa, correctrice dans un quotidien, découvre par hasard le journal d'un homme qui pourrait bien être l'auteur anonyme d'un mystérieux tableau dont toute la ville parle. Sa rédactrice en chef l'envoie enquêter en France en compagnie de Mark, un journaliste chevronné et blasé qui préfèrerait être ailleurs. Il va toutefois se laisser gagner par l'enthousiasme de Léa et tous deux vont s'engager dans un jeu de piste au sein d'un marché de Noël à l'ambiance magique.

16:00 #JoyeuxNoël

Jen tient une boutique de déco avec sa soeur Ali. Celle-ci la pousse à participer à un concours lancé par deux influenceurs, Charlie et Zoé. Bien que réticente à l'idée d'exposer son intimité sur les réseaux, Jen se laisse convaincre. Elle prend un pseudo, Jen T, demande à Max, son meilleur ami secrètement amoureux d'elle, de jouer le rôle de son mari, et fait passer le bébé de sa soeur pour leur fils. Mais contre tout attente, sa première vidéo cartonne, Jen T fait le buzz et Jen doit continuer à jouer le jeu et à mentir. La situation se complique lorsque la mère de Jen, avec qui elle ne s'entend pas, débarque avec son nouveau mari pour passer Noël avec eux...

Mercredi 13 novembre 024

14:20 Coup de foudre pour le fils du père Noël

Avery rêve de présenter le JT du week-end de la chaîne 71 pour laquelle elle travaille comme journaliste. La veille de Noël, l'occasion se présente. Elle espère faire une bonne nuit mais surprend un inconnu chez elle. Elle le ligote, pensant qu'il s'agit d'un cambrioleur. C'est en fait Chris, le Père Noël, même si Avery a bien du mal à le croire. Ils se retrouvent ensemble à passer une folle nuit avec l'objectif pour elle de présenter le JT du 25 décembre, et pour lui de livrer les cadeaux en temps et en heure.

16:00 Coup de foudre au village de Noël

Summer a une vie bien remplie. Elle sauve les anciens bâtiments de sa ville, s’occupe de sa fille Chloé et de sa mère Vivian, un personnage haut en couleur qui se retrouve à la rue à quelques jours de Noël. Summer accueille donc sa mère un brin envahissante qui installe dans son salon le village de Noël fabriqué par l’un de ses aïeux. Celui-ci a des pouvoirs magiques. Chloé aime jouer avec ses personnages, sans se douter qu’elle est en train de bouleverser la vie amoureuse de sa mère. C’est ainsi que Summer fait la connaissance de Ryan. Il y a entre eux l’étincelle qu’elle recherchait depuis si longtemps. Alors que Summer se laisse aller à ouvrir son cœur, Ryan lui apprend qu’il a trouvé du travail en Californie. D’abord défaitiste, Summer prend son courage à deux mains et déclare sa flamme à Ryan qui lui avoue partager ses sentiments. La magie du village de Noël.

Jeudi 14 novembre 2024



14:20 Un crush pour Noël

Liz et Naomi, meilleures amies depuis le lycée et trentenaires, vivent en Californie où elles ont lancé une appli à succès. Lorsqu'elles rentrent passer les fêtes pour la première fois depuis une dizaine d'années à Weston, la ville de leur enfance, elles vont recroiser la bande des plus "populaires" de leurs anciens camarades de lycée. Parmi eux, elle revoient Chris, dont toutes les filles étaient amoureuses. Ce retour dans le passé va bouleverser leur vie sur tous les plans.

15:40 Le Noël surprise d'Emily

Emily travaille dans une agence de communication et elle doit honorer un contrat dans la ville d'enfance de Jamie, son ex, pendant la période de Noël. En arrivant à la gare, elle tombe sur son ancienne belle famille qui, ne semblant pas être au courant de la rupture entre Emily et Jamie, embarque la jeune femme pour passer les fêtes de Noël avec elle.

Vendredi 15 novembre 2024



14:20 Un Noël étoilé

Kat, astrophysicienne, voit son rêve de partir dans l'espace disparaître suite à un accident de voiture lui ayant causé des séquelles visuelles. Pour rester active pendant son arrêt, elle suit les conseils de son amie Jenna et va aider l'équipe du planétarium de sa ville à organiser une exposition sur le Soleil. Elle fait la connaissance de David, le conservateur de l'exposition. Une relation professionnelle et romantique commence entre eux.

15:40 La fable magique de Noël

Talia et son meilleur ami d'enfance, Anderson, se croisent par hasard quelques jours avant Noël. Le destin les réunit ensuite dans la même maison d'hôtes, dans un petit village perdu qui semble tout droit sorti d'un conte de Noël. Et pour cause, il est en tout point similaire au village enchanté du livre préféré de Talia quand elle était petite. Les deux amis sont perdus dans leurs vies et cette escapade magique semble leur faire le plus grand bien.