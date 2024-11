Les films de Noël diffusés sur TF1 du 18 au 22 novembre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 18 novembre 2024

14:20 Coup de foudre sur une valse de Noël



Leo Monroe, danseur professionnel de danses de salon, est à Paris au chevet de son professeur. Celui-ci souhaite le faire participer au prochain championnat "Pro-amateurs" de Noël. Leo n'ayant plus de partenaire de danse, il fait passer des auditions au cours d'un voyage à New York. Il sélectionne Emma qui vient d'abandonner son poste de comptable dans l'espoir de rendre sa vie plus intéressante. Sous la férule du professeur Henry Fontaine à Paris, Emma découvre les difficultés du métier, ainsi que la beauté de Paris. Elle tombe sous le charme de Leo, mais celui-ci souhaite maintenir avec elle une relation strictement professionnelle.

16:00 La valse de Noël



Avery est une jeune femme à qui tout réussit. Collaboratrice dans un grand cabinet, aimée de ses amis et de sa famille, elle s’apprête à se marier à la période de Noël avec son fiancé, David, un homme parfait en apparence. Pour se préparer à ouvrir le bal le grand jour, elle s’inscrit avec David à un cours de danse de salon, pour apprendre la valse. Là, elle fait la connaissance de Nicky, un jeune garçon plein d’entrain, et de Roman, un client qui l’encourage à prendre dix leçons afin d’être prête pour le grand soir. Mais David lui annonce qu’il a accepté une promotion et qu’il doit partir pour Boston. Il lui propose de mettre en pause leur projet de mariage. Triste et déçue, Avery le quitte. Elle retourne au studio de danse pour annuler les cours et retrouve Roman, qui s’avère être le propriétaire des lieux. Il l’encourage à garder les cours pour elle et à faire une demi-heure d’évaluation gratuite comprise dans le forfait.

Mardi 19 novembre 2024

14:20 Le cadeau secret de Noël

Bonnie Parker est acheteuse de cadeaux de Noël. Patrick Armstrong, un père célibataire très occupé par son travail, fait appel à ses services pour trouver des cadeaux pour ses clients et pour sa fille, Phoebe. Le brin de folie de Bonnie destabilise fortement Patrick, mais malgré leurs différences, ils vont se rapprocher...

16:00 Un cadeau de Noël inattendu

Quelques jours avant Noël, Elizabeth Athens reçoit un message vocal d’un numéro inconnu, laissé par un homme à l’intention d’une certaine Madelyn. Dans son message, il ouvre son cœur et demande à Madelyn de le retrouver le soir de Noël à l’endroit habituel. Elizabeth, aidée par Josh, un très bon ami qu’elle avait perdu de vue, décide alors de tout faire pour retrouver le mystérieux inconnu et Madelyn.

Mercredi 20 novembre 024

14:20 En route pour Noël



Suite à une annulation de vol, un groupe de 9 inconnus souhaitant se rendre à Denver pour Noël décide de louer un van et d'y aller ensemble. Malgré leurs différences, ils vont apprendre à se connaître et des liens inattendus vont se former, ce qui changera leur vie à tout jamais.

16:00 Sur la route du Père Noël

Lori-Jo, accompagnée de sa meilleure amie Viktoria, se rend à Yuletide Springs pour exaucer le vœu de sa grand-mère et vivre un Noël féérique. Un voyage fait de rencontres, plein de magie et parsemé d'amour.

Jeudi 21 novembre 2024



14:20 Un Noël plein d'histoires



Gracie travaille pour un promoteur immobilier. Elle est en charge d'ouvrir un hôtel dans la petite ville d'Happy Hollow. Alors que son entreprise a racheté le terrain d'une ancienne ferme, elle se rend compte que cinq petites parcelles de terrain ont été cédées à des habitants lors d'une tombola organisée par les propriétaires de la ferme en 1965. Elle se met en quête de trouver ces propriétaires afin de sauver le projet d'hôtel, aidée par le bel historien de la ville.

15:40 Un fabuleux coup de foudre pour Noël

Divorcé depuis deux ans, Patrick Godfrey vient s'installer chez sa mère à Boise, accompagné de ses deux fils. Il a vécu dix-sept ans à Hawaii, où il dirigeait une société qui organisait des excursions en pleine nature. A peine arrivé, il rencontre Margie, son ancienne petite amie qu'il a quitté pour s'installer à Hawaii. Celle-ci est désormais vice-présidente d'une société qui gère la banque alimentaire de Boise. Patrick cherche un emploi, si possible en relation avec la nature. Dès lors, ils ne cessent de se rencontrer, jour après jour et en toute occasion. S'agit-il d'un signe du destin ?

Vendredi 22 novembre 2024



14:20 Le grand concours de Noël



Deux ex, Lara et Ben, participent à un concours de Noël pour gagner de l'argent pour l'association caritative de leur choix. La ville les regarde se battre et choisir ce qui est le plus important, la victoire ou l'amour.

15:40 Noël aux grands magasins



L'héritière d'une chaîne de grands magasins est chargée de passer les fêtes de fin d'année comme vendeuse pour prouver qu'elle mérite son héritage. Les débuts se passent difficilement, d'autant que son responsable veut une promotion et redoute de ne pas la décrocher à cause de cette nouvelle recrue, qui fait preuve de peu de motivation. Mais s'il est décidé à tout faire pour la pousser à partir et qu'elle est déterminée à toucher son héritage, ils tissent des liens et tombent même amoureux.