"Alex Hugo" : deux épisodes à revoir sur France 3 mardi 26 novembre 2024

Mardi 26 novembre 2024 à partir de 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:05 Les Indomptés



Au petit matin, dans la vallée de Lusagne, deux hommes à moto braquent le camion d'un boucher et lui dérobent sa cargaison de viande. Pourquoi prendre tant de risques pour un butin si dérisoire, pensent les hommes de la Rurale en se lançant sur la piste des voleurs ?

Alex retrouve vite les coupables : deux jeunes hommes, récemment arrivés dans la région, et prêts à tout pour venir en aide aux plus démunis, quitte à violer la loi et à mettre leur vie en danger ; mais l'agissement de ces nouveaux Robin des bois ne va pas tarder à créer de très fortes tensions.

Alors qu'Alex cherche à éviter l'escalade de la violence, ils prennent pour cible le businessman local, à qui ils veulent faire payer ses pratiques frauduleuses et polluantes.

22:35 La balade sauvage



Alex est averti de la fugue de deux jeunes garçons de 12 et 10 ans, partis avec un pistolet volé à leur père, un militaire fraîchement rentré du Mali.

Pour Alex, cette histoire a une résonance particulière : savoir ces deux enfants seuls dans la nature, avec une arme à feu, dont ils ne mesurent pas la dangerosité, lui est insupportable et monopolise toute son attention.

Mais, le lendemain, le cadavre d’une jeune femme assassinée d’une balle en plein cœur remonte à la surface d’un lac dans la vallée ….