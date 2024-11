Les films de Noël diffusés sur TF1 du 25 au 29 novembre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 25 novembre 2024

14:20 Trois Noël à la maison



A Cherry Lane, trois couples à trois époques différentes s'apprêtent à passer Noël dans la même maison. Regina annonce à ses grands enfants, Winnie et Conrad, qu'elle se remarie et compte vendre la maison. John et Olivia attendent leur permier enfant et subissent la présence envahissante de la famille d'Olivia alors qu'ils n'ont pas fini d'emménager. Enfin, Zian et Mike deviennent famille d'accueil pour une petite fille et attendent quatorze convives la veille de Noël alors que leur cuisine est en chantier...

16:00 Coup de foudre avant Noël



Ethan Holt est chef de projet chez Bellingham, une importante société de construction dans l’immobilier. Il travaille avec Sean Doyle, un cadre dirigeant qui n’hésite pas à employer des méthodes douteuses pour remporter des marchés. Sean demande à Ethan de menacer Lottie Feldman, une vendeuse de journaux qui refuse de céder alors que le promoteur souhaite raser tout le quartier où se trouve sa boutique. Joyce, l'épouse d'Ethan, lui rappelle qu’en ce 24 décembre, cela fait exactement vingt ans qu’ils se sont rencontrés dans un ascenseur tombé en panne où ils sont restés coincés durant quatre heures. Ils ont l’intention de fêter l'événement quand Ethan rentrera de la fête de Noël de son entreprise. Mais avant, il doit encore faire un détour pour faire pression sur Lottie Feldman. Joyce le lui déconseille car cela ne lui ressemble pas. Elle lui annonce également que comme Colin et Trisha, leurs deux enfants adoptifs, sont grands, elle souhaite reprendre ses études pour devenir avocate. Mais cela coûte cher et Ethan est réticent à son projet. Il regrette alors les choix qu’il a faits. Il se dit que s’il avait été moins gentil et qu’il avait pris l’ascenseur avec Sean et pas avec Joyce, sa vie aurait été très différente. Un Père Noël qui l’entend formuler ce vœu l’exauce : Ethan se réveille le 1er décembre et non plus le 24, il est copropriétaire et P.-D. G. de Doyle & Holt et il a le chauffeur, la belle maison, le bureau luxueux et la voiture de sport qui accompagnent ce poste prestigieux. Mais il n’est pas marié à Joyce : celle-ci est avocate et représente La maison des jeunes de Chester, une structure que Doyle & Holt souhaite démolir. Ethan se réjouit du luxe dans lequel il vit, mais il souhaite retrouver sa femme et ses enfants qui sont dans une famille d’accueil différente. Le Père Noël lui annonce qu’il devra comprendre ce qui est important avant Noël. Sinon, il oubliera tout de son autre vie et restera enfermé dans son existence de célibataire richissime...

Mardi 26 novembre 2024

14:20 À la recherche de la magie de Noël

Harrington Davis fait scandale en déclarant qu’il déteste les fêtes de fin d’année, lui qui a fait fortune avec ses romans de Noël. April, la chargée des relations publiques de sa maison d’édition, le traîne de force dans une tournée promotionnelle afin de sauver la sortie de son prochain livre. Grâce à elle, il va fendre l’armure et redécouvrir la magie de Noël.

16:00 Noël, mon boss & moi

Annie est une jeune avocate, forte et indépendante, très attachée à ses parents adoptifs et au café qu’ils tiennent depuis toujours dans un petit quartier très soudé. Elle découvre que le bail de l'établissement est résilié car le propriétaire, Holt Entreprises, veut détruire l’immeuble pour construire un grand ensemble moderne. Ne supportant pas cette idée, elle se rend au siège de l’entreprise. William Holt est le fils du directeur de cette société. Il a grandi dans l’opulence, mène une vie facile et ne prend pas très au sérieux son travail. Son père décide de lui adjoindre un avocat en droit des affaires pour le surveiller car ses erreurs leur attirent des ennuis. Annie rencontre William alors qu’il cherche une solution pour échapper à ce chaperon. Le quiproquo va amener William à demander à Annie de faire semblant d’être son avocate pendant une semaine. En échange, il promet de sauvee le Starlight. Dubitative, Annie accepte car elle n’a pas vraiment le choix.

Mercredi 27 novembre 024

14:20 Un Noël givré



Ashley, agente immobilière à New York, revient passer les fêtes de Noël dans sa famille à Idaho Falls. Scott, joueur de hockey ambitieux, est transféré dans la petite équipe locale et espère être vite contacté par une équipe prestigieuse. Leur rencontre va bouleverser leurs plans.

16:00 Mon elfe de Noël

Holly, publicitaire, aide Jack Kane, un joueur de base-ball professionnel un peu aigri, à découvrir les joies de Noël afin qu’il accepte de devenir le parrain de l’œuvre de charité annuelle organisée par sa famille. Sur la route, à la découverte de la magie de Noël, Holly et Jack vont finalement trouver bien plus que prévu...

Jeudi 28 novembre 2024



14:20 Le grand bal de Noël



Mona, 32 ans, célibataire, vit à New York. Elle rentre dans son village natal de Milton pour aider ses parents à organiser la fête foraine de Noël, créée par ses arrières-grands-parents. En arrivant à Milton, elle rencontre par hasard Fletcher, son petit ami du lycée. Une fois chez ses parents, Mona fait la connaissance de Dez, un journaliste venu écrire un article sur la fête foraine de Noël... Mona renoue avec Fletcher, bien qu’elle soit très prise par l’organisation de la fête foraine, mais elle passe aussi de plus en plus de temps avec Dez. Un triangle amoureux se forme...

15:40 La légende du Prince de Noël

Shelby est une femme brillante, ingénieure en aérospatiale, qui jongle entre son travail et sa vie de maman célibataire suite au décès de son mari, deux ans plus tôt. Prête à tout pour sa fille de 7 ans, Grace, elle s'attache à lui créer de jolis souvenirs d'enfance, plein de magie et de féerie. A l'approche de Noël, l'histoire du prince de Noël que lui raconte sa mère est toujours sa préférée et Grace rêve de rencontrer le prince qui exaucera ses douze vœux, comme dans l'histoire. Les événements prennent une tournure tout à fait inattendue quand la petite Grace croit reconnaître le prince sous les traits d'Evan, le patron misanthrope et asocial de Shelby. Afin de ne pas briser les illusions de sa fille, Shelby va devoir convaincre Evan de jouer le rôle du prince.

Vendredi 29 novembre 2024



14:20 Un souhait magique pour Noël



Renée, qui rêve de vendre des paniers-repas de qualité, se morfond dans la maison de banlieue de sa mère décédée, accompagnée de son mari, Aaron, qui lui, rêve de devenir chef cuisinier à New York et d’y fonder une famille. Lorsqu’une elfe du Père Noël offre à Renée une clochette lui permettant d’exhausser un vœu, cette dernière souhaite vivre une autre vie. Elle se réveille alors dans un bureau en plein cœur de New York, P.-D. G. d’une entreprise à succès de livraison de paniers-repas qui porte le nom de sa mère, bien vivante. Mais Renée découvre bientôt que dans cette nouvelle vie, Aaron et elle sont séparés. Tout en essayant de s’adapter à ses fonctions de cheffe d’entreprise, elle va tout mettre en œuvre pour récupérer son mari.

15:40 Il était deux fois Noël



Emma, une jeune architecte ambitieuse, hésite entre passer Noël avec ses parents et Andrew, son ami d’enfance, ou bien rester à Chicago pour faire connaissance avec Max, un avocat qu’elle a rencontré sur son lieu de travail. Alors que le réveillon approche, Emma va se retrouver dans une situation inédite. Sans le savoir, elle va vivre deux Noëls en même temps et il se pourrait bien que cette expérience lui apporte les réponses qu’elle cherche depuis toujours.