Les films de Noël diffusés sur TF1 du 2 au 6 décembre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 2 au vendredi 6 décembre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 2 décembre 2024

14:20 La chocolaterie de Noël



Henry est un jeune milliardaire à la tête de deux sociétés immobilières, dont l’une récemment acquise. En déplacement à Vienne pour chapeauter la fusion de ces deux dernières, il rencontre Charlotte, une jeune Américaine qui a repris la chocolaterie familiale. Malheureusement, l’immeuble où se trouve sa boutique est menacé de démolition à cause d’un projet de construction. Ne réalisant pas tout de suite qu’il s’agit d’un projet lancé par la société qu’il vient de racheter, Henry va se rapprocher de Charlotte et découvrir toute la magie de Vienne en cette période festive…

16:00 Les biscuits préféré du Père Noël



Une boulangère réunit tous les habitants de son petit village montagnard pour s'opposer au projet d'un promoteur...

Mardi 3 décembre 2024

14:20 L'amoureux mystère de Noël

Cette année, Marie est fermement décidée à trouver l'amoureux idéal et fêter Noël à ses côtés. L'homme de ses rêves doit répondre aux dix critères listés dans son journal intime. Lorsqu'elle échange par erreur le sien avec celui d'un parfait inconnu qui se révèle être également son homme parfait, elle décide de le retrouver à tout prix.

16:00 Rejoins-moi pour Noël



Cara et Amy sont sœurs. A Noël, elles ont pour tradition de faire un vœu, qui se réalise toujours. Un an après avoir souhaité rencontrer l’homme de sa vie, Amy prépare son mariage pour le jour de Noël. Suite à une grève de trains, Cara la rejoint en voiture avec un inconnu, dont elle tombe amoureuse. Il lui donne son numéro, mais un inconnu, sans le faire exprès, fait tomber le téléphone de Cara dans les égouts. Cet inconnu est Michael, un journaliste qui déteste Noël, mais il doit écrire un article sur les bons plans pour les fêtes. Cara l’entraîne dans sa passion pour Noël à New York. Cara et Michael apprennent à se connaître et à s’apprécier. Quand enfin le destin la remet en présence de l’automobiliste, Chace, elle se rend compte que son cœur a de nouveau chaviré, mais cette fois pour… Michael.

Mercredi 4 décembre 2024

14:20 Noël sous les aurores boréales



Megan et Oliver, tous deux journalistes de voyage, se battent pour le poste de rédacteur en chef. Ils vont être départagés grâce à leur article de Noël sur Tokyo. Malheureusement, leur avion atterrit en urgence en Alaska et les deux rivaux se retrouvent coincés chez la famille d'Oliver. Megan est persuadée que ce contretemps va lui coûter sa promotion et Oliver est mal à l'aise à l'idée de retrouver sa sœur, avec qui les relations ne sont pas au beau fixe...

16:00 Il faut sauver la boutique de Noël



Charlie Sawyer est une jeune analyste de données qui travaille pour Big Teddy, une grande chaîne de magasin des jouets. Elle-même dessine secrètement des jouets. Elle a une semaine pour tenter d’empêcher la fermeture de tous les magasins du groupe au bénéfice de la vente en ligne. Sa rencontre avec Grant Leviston, directeur dynamique du magasin 24, bouleverse sa vie.

Jeudi 5 décembre 2024



14:20 Le festival des Pères Noël



Judy, Stella et Ava participent à la Fête du Père Noël, une journée qui va changer leur vie à toutes les trois. Judy rencontre par hasard Liam dans la rue. Ils tombent sous le charme l'un de l'autre, mais se perdent de vue au milieu de la foule. Aidé par son frère Mac, Liam va essayer de retrouver Judy tandis que de son côté, elle va aussi le chercher avec Stella et Ava.

15:40 Un Noël saupoudré d'amour



Molly s’apprête à partir passer Noël à Hawaï avec son père. Elle apprend qu’elle doit faire une escale dans la petite ville où a grandi sa mère. Ce temps d'arrêt finit par s’allonger…

Vendredi 6 décembre 2024



14:20 Une famille surprise pour Noël



Lorsque Vanessa découvre les résultats d'un test ADN, elle découvre l'existence d'une famille qu'elle ne connaissait pas. Elle se se rend chez elle pour Noël.

15:40 Le secret de mon Père Noël



Dans le cadre de son métier de journaliste, Campbell propose de réaliser le portrait du nouveau Père Noël d’une petite ville de Louisiane. Il n'est autre que son père biologique, qu’elle n’a quasiment pas connu...