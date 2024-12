Les films de Noël diffusés sur TF1 du 9 au 13 décembre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 9 décembre 2024

14:20 Le fabuleux marché de Noël



Heidi est une jeune souffleuse de verre qui crée des boules de Noël peintes à la main. Elle rêve de pouvoir les vendre au marché de Noël de Heidelberg, en Allemagne, le berceau de sa famille. Elle apprend qu'elle va avoir un stand au marché et part pour l'Allemagne. Elle loue une petite maison chez une famille très aimante et unie, qui fête l'Avent et Noël dans la plus pure tradition germanique. Leur fils, Lukas, est graveur sur bois et ébéniste. Heidi et lui se rapprochent à travers leur passion artistique. Les paquets contenants les boules de Noël de Heidi pour le marché se perdent puis arrivent enfin, mais les boules sont en mille morceaux. Avec l'aide de toute la famille, Heidi et Lukas vont fusionner leurs talents pour que les clients de Heidi ne soient pas déçus.

16:00 Un Noël de rêve en Suisse



Alex est une jeune architecte ambitieuse qui vit à Chicago. Pour les fêtes de Noël, elle rejoint sa famille en Suisse où sa mère s’est installée pour ouvrir un gîte. La jeune femme apprend que sa mère a également invité Beth, son ex-meilleure amie, et son fiancé, Jesse, qui n’est autre que l’ex-petit ami d’Alex. La jeune femme fait aussi la connaissance de Liam, un employé de sa mère. Elle se rapproche petit à petit de ce père célibataire et de son fils, Gaby.

Mardi 10 décembre 2024

14:20 Les 5 trésors de Noël

Pour rendre hommage à sa grand-mère décédée, Audrey se lance dans une quête pour retrouver les propriétaires de cinq anneaux en or. Avec l'aide de Finn, ils vont se lancer dans une course contre la montre pour que chaque inconnu ait été retrouvé avant le jour de Noël.

16:00 Une famille sur mesure pour Noël



Natalie est gérante d'une société de produits de Noël qui attire l'attention d'un célèbre journal. Dans le cadre d'un nouvel article dédié aux entreprises familiales, la rédaction décide d'envoyer un journaliste, Josh, dans cette ferme afin de découvrir leur quotidien et d'être au cœur de leur activité. Mais Josh ignore qu'en réalité, les membres de cette société n'ont aucun lien familial. Lorsque Natalie et ses proches se rendent compte que leur avenir dépend de ce reportage, ils décident d'inventer une histoire familiale pour éviter que Josh ne découvre la vérité.

Mercredi 11 décembre 2024

14:20 Mariage royal pour Noël



Felicity, wedding planneuse, est envoyée par sa patronne pour organiser le mariage d'une princesse. Elle fait la rencontre de Vincent, le frère de la future mariée et héritier du trône malgré lui, contraint d'épouser un jour une princesse. La magie de Noël arrivera-t-elle à bousculer les traditions ancestrales du royaume ?

16:00 Noël avec un prince



En visite à New York, le prince Colin d’Exeter percute Dee Dee, une jeune New-Yorkaise. Pour se faire pardonner, il accepte de jouer du piano lors des répétitions de sa chorale, mais il ne lui révèle pas sa véritable identité. Grâce à elle, il va découvrir la ville, plus particulièrement le Queens, et remettre en question sa vie. Tout se complique lorsque ses parents, le roi et la reine d’Exeter, arrivent à leur tour, accompagnés de la duchesse Adriana, la femme qu’il est censé épouser. Le prince doit alors choisir entre son cœur et ses obligations...

Jeudi 12 décembre 2024



14:20 Coup de foudre à l'auberge de Noël



Tracey Wise est une blogueuse spécialisée dans les voyages. Elle est conviée par Graham Cooper à venir découvrir sa petite auberge à l'occasion des fêtes de Noël. Ce petit établissement souffre de la concurrence, notamment celle d'un grand hôtel qui menace la survie de cette petite entreprise familiale.

15:40 Un prince en cadeau



Lindsay est une jeune femme dynamique qui gère l’antenne new-yorkaise de la fondation Cœurs en fête. A l’occasion du centième anniversaire de la fondation, elle est invitée par le royaume de Vénessia afin d’assister à un gala. Elle se retrouve avec deux autres responsables d’antennes et apprend qu’ils sont en lice pour remplacer le responsable international de la fondation, qui part en retraite. Elle apprend à connaître Aiden, le prince héritier. Durant les préparatifs du gala, Lindsay ne manque pas d’initiatives et d’idées. Le prince héritier tombe amoureux d’elle. Mais comment faire accepter cet amour alors que les traditions doivent être respectées ? La magie de Noël opèrera-t-elle ? L’amour vaincra-t-il ?

Vendredi 13 décembre 2024



14:20 Une nouvelle étincelle pour Noël



Molly part pour le New Hampshire afin de passer Noël chez sa fille. Ancienne professeure d’art dramatique, elle accepte de diriger le spectacle de Noël de la ville. Très vite, une complicité amoureuse s’installe entre Hank, la star de la pièce, et elle. Mais Molly est réticente à l’idée de s’engager car le souvenir de son mari décédé la submerge. Kristen, sa fille, l’encourage à retrouver sa joie de vivre...

15:40 Le fabuleux destin de Noël



Une rencontre fortuite réunit Alice et Jack, deux inconnus aux vies très différentes, à un mariage. Ils s’entendent tout de suite très bien, mais Alice hésite à rencontrer quelqu'un de nouveau après l'échec d'une relation à longue distance. Encouragée par sa maman, Olga, Alice accepte doucement l’idée de fréquenter à nouveau un homme. Bientôt, Alice et Jack commencent à tomber amoureux. Mais avec des vies professionnelles et personnelles très compliquées, Alice et Jack doivent trouver un moyen d'équilibrer leur nouvelle relation amoureuse avec les obstacles que la vie leur impose.