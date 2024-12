"Fortes têtes" : fiction inédite diffusée sur ARTE vendredi 13 décembre 2024

Brouillée avec sa fille et tout son voisinage, Anne voit un jour débarquer chez elle sa petite-fille de 8 ans, en quête d’un nouveau foyer. Une ode sensible à la réconciliation qui fait se croiser trois générations de femmes au caractère bien trempé à découvrir sur ARTE vendredi 13 décembre 2024 à 20:55.

L'histoire...

Un petit village du Brandebourg, dans l’est de l’Allemagne. Veuve depuis longtemps et brouillée avec tout le voisinage, Anne vit recluse dans sa ferme. Elle n’a guère plus de contact avec sa fille Julia, et n’a même jamais rencontré Tilda, sa petite-fille de 8 ans.

Lorsque Julia se retrouve condamnée à une peine de prison, Tilda vient frapper à la porte de sa grand-mère. Anne l’accueille à contrecœur, bien décidée à s'en débarrasser à la première occasion. Mais Tilda, qui a hérité du caractère têtu de ses aînées, s’obstine à vouloir conquérir une place dans la vie de sa grand-mère…

Force de caractère

Anne, Julia et Tilda – très justement campées par Meret Becker, Emma Bading et la jeune Luise Landau – passent leur temps à s'affronter et à se fuir, mais sont unies par une même force de caractère, laquelle les fait finalement se ressembler… et se rassembler.

Une fiction tout en finesse signée Nana Neul, remarquée il y a quelques années pour son lumineux long métrage Mel & Jenny.