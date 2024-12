"Panique au 31" : fiction inédite diffusée sur TF1 lundi 30 décembre 2024 avec Arnaud Ducret et Tom Villa (vidéo)

Lundi 30 décembre 2024 à 21:10, TF1 diffusera "Panique au 31", une fiction inédite réalisée par Gaël Leforestier avec Arnaud Ducret et Tom Villa.

L'histoire en quelques lignes...

Arnaud (Arnaud Ducret) est le patron d’une boîte de nuit qui lui a été légué par ses parents (Michèle Bernier et Lionnel Astier).

La boîte de nuit est au plus mal, la banquière (Isabelle Nanty) veut la fermer. Mais Arnaud, dans un dernier élan, arrive à négocier une dernière soirée pour sauver son entreprise, le soir du réveillon du 31 décembre. S’il réussit, son club pourra continuer, si non, la banquière en fera un parking dès le 2 janvier.

Une soirée pour relever son plus grand défi au cours de laquelle Arnaud sera accompagné de toute son équipe et confronté aux clients les plus exigeants. La promesse d’une nuit blanche sur le dancefloor...

Le compte à rebours a commencé. Réussira-t-il à faire renaître les cendres de ce lieu mythique ?