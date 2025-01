Les derniers films de Noël diffusés sur TF1 du 6 au 10 janvier 2025, la programmation

Les fêtes de fin d'année passées, TF1 diffusera du 3 au 10 janvier 2025 les derniers films de Noël de la saison. Voici la programmation de cette dernière semaine.

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 6 janvier 2025

14:20 C'est Noël à la maison !



Melissa se charge de redécorer sa maison d'enfance que sa mère souhaite vendre. Pour ce faire, elle fait équipe avec David, agent immobilier avec lequel elle est allée au lycée. A l'époque, la jeune fille éprouvait des sentiments pour David. Est-ce encore le cas aujourd'hui ?

16:00 Le nounou de Noël



Sam doit s'occuper de sa nièce et de son neveu avant les vacances de Noël. Il sollicite l'aide de son voisin, Jason.

Mardi 7 janvier 2025

14:20 Une histoire éternelle pour Noël

Danielle est une maman qui élève seule sa fille Audrey depuis que son mari Colby, commandant chez les Marines, a disparu pendant une manœuvre puis a été déclaré mort. Depuis quelques mois, elle fréquente Pierce, un ami de longue date. Mais lorsqu’il la demande en mariage quelques jours avant Noël, Danielle commence à voir des signes qui lui rappellent Colby. Noël est un moment particulier, puisque tous les événements liés à l’histoire d’amour entre Danielle et Colby ont eu lieu à cette période. Et la petite Audrey, qui se pose de plus en plus de questions, demande à Danielle de remplacer l’histoire du soir par une anecdote sur son père. Petit à petit, Danielle se persuade que Colby n’est pas mort mais qu’il est prisonnier quelque part.

16:00 Un Noël couronné d'amour



Emma King gère avec Liz, son associée, une boutique d'objets de décoration artisanaux. Elle attendent avec impatience la visite de Kate Marguiles, une célèbre présentatrice de télévision qui fait référence dans le monde du design. Kate est emballée par le magasin et souhaite y présenter un concours pour le meilleur artisan, lors d'une grande soirée la veille de Noël. Pendant ce temps, Aaron Parks finit son service militaire. Il est l'ancien compagnon d'Emma, du temps où ils étaient lycéens. Il l'avait brusquement quittée pour s'engager dans l'armée. Il rencontre Tom, le père d'Emma, et apprenant qu'elle ne viendrait pas passer Noël chez lui cette année, il se donne pour mission de la convaincre de venir passer les fêtes avec son père.

Mercredi 8 janvier 2025

14:20 Un Noël pour deux : retour à la maison



Jennifer, accompagnée de son fils Simon, rend visite à ses parents pour Noël dans sa ville natale. Cette année, le cœur n'est pas à la fête car son oncle Dave est mort récemment et la famille est contrainte de mettre en vente le cinéma qu'il dirigeait. Jennifer et Simon se démènent pour y projeter un dernier film de Noël avant la vente, soucieux de dire adieu comme il se doit à ce lieu emblématique de la ville où ils ont tant de souvenirs. Heureusement, Jennifer peut compter sur Eric, un ami d'enfance, pour l'aider à effectuer les travaux nécessaires à la réouverture de la salle de cinéma. Elle peut également compter sur sa sœur, Meg, pour gérer son restaurant à Salt Lake City durant son absence.

16:00 Un Noël pour deux : coup de foudre en ville



Encore attristée par la mort de son oncle, Meg décide de passer quelques jours à Salt Lake City chez sa sœur, Jennifer, tandis que celle-ci rentre dans leur ville natale pour être auprès de leurs parents. Meg aide le personnel du restaurant de sa sœur à organiser une grande fête de Noël dans le cadre d'une compétition qui pourrait leur permettre de faire don d'une importante somme d'argent à la banque alimentaire. Meg adore cette nouvelle vie et tombe amoureuse de Joe, le manager du restaurant. Elle est si heureuse qu'elle ne veut plus rentrer chez elle et se demande si son avenir ne se trouve pas à Salt Lake City.

Jeudi 9 janvier 2025



14:20 Notre promesse de Noël



Douze ans après avoir quitté le lycée, cinq amis se retrouvent dans leur ville de jeunesse, Culpeper, en Virginie, à l’occasion du décès de leur professeur et mentor, monsieur Massey. Noël approche et le travail ne manque pas pour le remplacer dans toutes les animations qu’il proposait à la communauté. Les cinq amis vont être ébranlés, chacun à sa façon, dans leurs vies respectives et passer un Noël inoubliable.

15:40 Les fabuleux miracles de Noël



Joy et Eric s'apprêtent à entrer dans la vie active. La jeune femme va être infirmière et Eric, journaliste, mais les choix sont difficiles à faire. Afin de prendre le temps de la réflexion, ils s'inscrivent dans un programme caritatif pour l'association Community Cares à Oshkosh, pendant la période des fêtes de Noël. Sur place, les hasards se multiplient et ils tombent amoureux dès le premier regard, mais Joy a un petit ami, Danny, depuis plusieurs années. Lorsqu'elle l'avoue à Eric au bout de deux semaines, celui-ci réagit assez mal. A l'issue du programme, Joy rentre chez elle, mais elle n'arrive pas à se résoudre à l'oublier et elle décide de quitter Danny pour retrouver Eric à Oshkosh. Malheureusement, Eric est victime d'un grave accident...

Vendredi 10 janvier 2025



14:20 Trois frères, Noël et un couffin



Une nuit, Luke découvre qu’un bébé a été déposé dans la caserne de pompier dans laquelle il travaille. Sa mère a laissé un mot, promettant d’être revenue pour Noël. Il décide donc de ramener le bébé chez lui, où il vit avec sa mère et ses deux frères. Sa mère devant s’absenter pendant quelques jours, c’est à la fratrie de s’occuper du bébé, mais ils sont complètement perdus...

15:40 Noël avec le prince de mes rêves



Depuis dix ans, la romancière Izzi Simmons passe tous ses Noëls à Silver Springs. Mais cette année, ses vacances à la montagne semblent compromises. Alors que la date de rendu de son manuscrit approche à grands pas, elle est confrontée au syndrome de la page blanche. Quand elle apprend que le propriétaire de son auberge préférée va prendre sa retraite, Izzi décide de partir y terminer son livre.