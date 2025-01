"Les enquêtes du commissaire Van der Valk" : Magie à Amsterdam, dimanche 19 janvier 2025 sur France 3

Dimanche 19 janvier 2025 à 21:05, France 3 diffusera le troisième et dernier volet de la 3ème saison inédite de la collection "Les enquêtes du commissaire Van der Valk" : « Magie à Amsterdam ».

Retour à Amsterdam, ville lumineuse, intellectuelle et artistique, qui cache aussi un côté obscur et criminel.

Le commissaire Piet Van der Valk et son équipe vont devoir se plonger dans l’univers du free-running, débattre de la notion de restitution et de rédemption, et se confronter à des adeptes de la magie pour résoudre trois nouvelles énigmes.

Épisode 3x03 Magie à Amsterdam

Dans un manoir de la campagne amstellodamoise, l’ordre de Sanguis Lunae mène une séance de magie. À l’étage, seuls dans une pièce, Nik Delacorte, psychiatre de métier, et Isaak Englehart, neurochirugien, pratiquent un rituel d’invocation des démons. La cérémonie tourne mal. Nik sort du cercle rituel protecteur. Il est tué.

L’enquête pour meurtre est confiée au commissaire Piet Van der Valk et à son équipe.