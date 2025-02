"Inspecteur Barnaby" : Toutes griffes dehors , épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 9 février 2025

Dimanche 9 février 2025 à 21:05, France 3 vous proposera de découvrir le troisième épisode inédit de la 24ème saison de la série "Inspecteur Barnaby" : « Toutes griffes dehors ».

Cette 24ème saison nous ramène dans le pittoresque comté anglais fictif de Midsomer...

Chaque épisode suit l'inspecteur Barnaby et son fidèle acolyte, le détective Winter, qui s'efforcent de résoudre des crimes complexes tout en explorant les particularités de ce comté à la fois charmant et mortel.

Épisode 24x03 Toutes griffes dehors

Frank Bailey, un détective animalier, se voit récompensé pour son excellent travail. Mais la fête est gâchée par une violente altercation.

Peu après, Frank est sauvagement poignardé et son corps placé dans l'enclos d'une chienne qu'il recherchait et qui appartient à son ex-femme. Ty, le jeune homme ayant retrouvé le corps, n'est autre que le neveu de la victime, et se trouve être également l'héritier pour moitié de sa fortune...

Avec : Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby).