"Flair de famille" : l'épisode « Envies de meurtre » à revoir sur France 2 samedi 15 février 2025

Samedi 15 février 2025 à 21:10, France 2 rediffusera l'épisode « Envies de meurtre » de la collection "Flair de famille" avec Sylvie Testud et Samuel Labarthe.

L'histoire en quelques lignes...

Quand le corps de Jackie Lefranc, ex- « Reine de la nuit des Hauts-de-France », propriétaire de nombreux night-clubs, est retrouvé dans le parc de sa somptueuse propriété, les soupçons se portent rapidement sur sa fille unique, Aurore, de retour après trente ans d’absence. Serait-elle revenue se venger d’une mère avec qui elle partage un lourd secret ?

Nos enquêteurs, frère et sœur désormais colocataires, continuent à dialoguer à fleurets mouchetés. Mais leur relation se fait plus tendre, plus émouvante, et ils n'hésitent plus à se confier l’un à l’autre...

Avec : Samuel Labarthe (François), Sylvie Testud (Caroline), Oscar Copp (Marcus), Fatim Zahra Alami Marrouni (Leila), Gwendolyn Gourvenec (Aurore Sahed), Steve Driesen (Sylvain Vermeer), Didier Flamand (Bernard Flament), Cécile Rebboah (Marthe), Catherine Demaiffe (Christelle Vermeer), Dan Herzberg (Toni), Yvon Martin (Xavier Garrel), Matteo Salamone (Matthieu Vermeer), Anne Grandhenry (Jacqueline Lefranc), Catherine Claeys (Anne-Marie), Guillaume Durieux (Pierre), Daphné Van Dessel (Clara), Marie-Josée Billet (Patiente Marie-Lou)...