"Cassandre" : épisode inédit « Dans la tempête » samedi 22 février 2025 sur France 3

Samedi 22 février 2025 à 21:05, France 3 diffusera un épisode inédit de "Cassandre" dans lequel, coincés par une tempête dans un hôtel où se célèbre un mariage, Cassandre et Roche se retrouvent confrontés à un meurtre.

L'histoire en quelques lignes...

A cause d’une tempête, Cassandre et Roche se retrouvent coincés dans un hôtel dans lequel… on célèbre un mariage ! Mais la soirée vire au drame suite au meurtre du directeur de l’hôtel. Tout le monde est prié de rester sur place jusqu'à nouvel ordre, le coupable est sûrement encore parmi eux.

Cassandre et Roche enquêtent d'abord avec les moyens du bord puis, interrogés par Maleva et Marchand, ils doivent replonger dans leurs souvenirs de la soirée pour démêler le faux du vrai...

Avec : Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Vincent Jouan (Montferrat), Valérie Verone (Sarah), Geoffroy Thiebaut (Franck Barzetti), Tom Darmon (Stéphane Barzetti), Lola Aubrière (Delphine), Corinne Valancogne (Cathy), Rosie Boccardi (Maimouna), Gilles Graveleau (Florian Roussel), Mélanie Guth (Agnès Barzetti), Marie Torreton (Nadia Longo), Ababacar Sow (Djibril), Jean-Claude Bolle-Reddat (le couturier).