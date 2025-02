"Scènes de ménage" : la soirée spéciale des 15 ans de la fiction diffusée sur M6 lundi 24 février 2025 (vidéo)

Pour la toute première fois dans l'histoire de la série, les couples de "Scènes de ménage" vont se rencontrer dans un prime inédit diffusé lundi 24 février 2025 à 21:10 sur M6 : "15 ans, enfins réunis !".

Pour la toute première fois, les couples se retrouvent au même endroit ! Le temps d’un week-end, ils vont participer au mariage de Charlotte et Damien, l’occasion pour eux de se poser des questions sur leur propre relation et de célébrer l’amour.

Entre « Je t'aime » et « Mais pourquoi je te supporte encore ? », cette journée sera marquée par des désirs naissants, des souvenirs nostalgiques et des interactions inédites ! Sans oublier la photo de mariage sur laquelle, enfin, ils se retrouveront tous avec le sourire… ou presque !

Liliane et José : wedding planneuse

Après avoir accidentellement renversé une wedding planneuse, Liliane se sent obligée de lui sauver la mise en récupérant l’organisation du mariage. Après deux comédies musicales et 35 ans de vie commune avec José, l’organisation, ça la connaît ! Alors qu’elle pense avoir tout prévu, elle n’est pas au bout de ses surprises ; entre un groupe de musique incompétent, un traiteur peu expérimenté et des incrustes, elle ne sait plus où donner de la tête. Heureusement que José est là pour “l’aider” à gérer les difficultés et intercepter les intrus… À sa manière !

Raymond : la fuite

C’est le parrain de la mariée. Il est venu plus par politesse que par envie et sa politesse va bien durer 15 minutes ! Mais le départ de Raymond sera contrarié par une navette qui ne veut pas le ramener, une convive un peu collante, un dîner qui traîne en longueur… Tout ce qu’il faut pour raviver les réserves qu’il a sur le mariage et ses vertus : il n’épargnera ni les futurs mariés, ni les invités.

Emma et Fabien : le défi

Croire ou ne pas croire au mariage, telle est la question. Alors que pour Fabien, il s’agit de la plus belle preuve d’amour, Emma reste sceptique : même un couple marié peut se trahir. Fabien met Emma au défi de séduire un des mariés et de semer la zizanie chez les jeunes époux. Si elle réussit, il ne lui parlera plus jamais du mariage ; mais si elle n’y arrive pas, ils se marient !

Camille et Philippe : le concert

Le Phil Baxton Band est à peine relancé que BIM, un contrat tombe ! Le groupe de Philippe va animer la soirée de mariage, avec une manageuse plus que motivée : Camille ! Mais tout ne se passe pas comme prévu : le groupe ne rencontre pas le succès escompté et Camille doit user de tous les moyens pour maintenir son doudou sur scène !

Leslie et Léo : les incrustes

En week-end dans les environs, l’ennui les pousse à s’incruster à la fête. Et puis c’est comme un jeu de rôle grandeur nature… Comment ne pas se faire démasquer à un mariage où presque tout le monde se connaît ? Afin d’échapper aux organisateurs du mariage, ils passent d’invités à serveurs, de serveurs à choristes…

Louise et Jalil : cauchemar en cuisine

Pour compléter son activité de restauratrice, Louise accepte une mission de traiteur pour un mariage et c’est le 1er événement d’importance pour elle. Jalil est réquisitionné pour lui prêter main forte ! L’expérience tourne au cauchemar quand Louise se brûle les mains et doit compter sur Jalil pour la remplacer.

Les mariés : Caroline Vigneaux (Charlotte) et Fred Testot (Damien)

Charlotte et Damien se sont rencontrés il y a six mois, le jour de leurs mariages respectifs dans la même mairie. Mais un regard de Damien, un mot de Charlotte, et ils ont envoyé balader leurs futurs conjoints pour vivre leur coup de foudre et se marier ensemble le plus vite possible. Ils vivent un amour passionnel et indestructible, à la limite du supportable pour les autres car ils dégoulinent d’affection.

Malgré leurs différences, ces deux-là étaient faits l’un pour l’autre : elle est professeure de philo à l’université, engagée, exigeante, brillante et révoltée ; lui est concessionnaire auto, plutôt rieur, conciliant, crédule et terre à terre. Une seule angoisse les habite : celle que la roue tourne à nouveau et que l’un·e ou l’autre rencontre une nouvelle personne lors de leur mariage.

En attendant, quand ils scellent leur union, Charlotte et Damien sont au pic de leur bonheur. Au cours de la fête ils renouent avec de vieux amis, des parents éloignés… Pour eux l’obstacle le plus grand n’est pas la wedding planneuse envahissante ni le groupe de musique médiocre mais d’être éloignés plus d’une minute. Rien ne peut gâcher cette soirée… Pas même de vieux amis qui sèment la zizanie…

Ce prime exceptionnel sera suivi d’un documentaire inédit qui revient sur les 15 ans de la fiction quotidienne la plus regardée.

