"Anne Frank, Journal d'une adolescente" : docu-fiction diffusé mardi 4 mars 2025 sur France 2 (vidéo)

Mardi 4 mars 2025 à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée spéciale consacrée à Anne Frank qui, il y a 80 ans en mars 1945, mourait dans le camp de Bergen-Belsen, avec sa soeur Margot, après s’être cachée avec sa famille et des proches pendant 761 jours dans "l’Annexe secrète" des bureaux de son père à Amsterdam.

Son célèbre Journal est une extraordinaire leçon de vie pour comprendre comment grandir, comment vivre, quand on est une jeune adolescente de 13 ans, juive, alors que la barbarie envahit le monde.

21:10 Anne Frank, Journal d'une adolescente

Au moyen d’extraits de son célèbre Journal dont le Anne Frank Fonds Basel a donné un accès exclusif, ainsi que de photographies inédites et d’archives historiques, nous allons plonger dans le quotidien, les joies, les espoirs et les angoisses d’une jeune adolescente de 13 ans, juive, recluse sous l’occupation nazie.

Une extraordinaire leçon de vie pour comprendre comment grandir, comment vivre, alors que la barbarie envahit le monde. Un témoignage direct, sensible et poignant sur l’adolescence, qui reste aujourd’hui plus que jamais nécessaire.

Pour créer un pont naturel avec les jeunes générations, l'équipe de ce documentaire a donné un visage à Kitty, l’amie imaginaire à qui Anne Frank écrivait : celui d'adolescentes d'aujourd'hui, universelles et plurielles. Ces jeunes filles sont les dépositaires de la mémoire d’Anne. Elles sont filmées dans leur quotidien, dans des séquences de vie en écho avec le récit du Journal.

Anne Frank, l’histoire d’une adolescente, l’histoire d’une jeune fille qui devient une femme malgré la guerre et la terreur et qui, 80 ans après sa mort, reste un symbole de résistance et d’espérance.

Un document réalisé par Alexandre Moix.

22:45 Quand tu écouteras cette chanson

Au mois d’août 2021, Lola Lafon passe une nuit seule au musée Anne-Frank d’Amsterdam, dans l’annexe où la jeune adolescente vécut cachée avec sa famille et quatre amis, de juillet 1942 à leur arrestation le 4 août 1944.

De cette expérience intime est né Quand tu écouteras cette chanson, un récit qui entrelace la vie d’Anne Frank, le cheminement identitaire de l’écrivaine et le souvenir d’un adolescent victime du génocide cambodgien.

Aujourd’hui, Mona Achache en propose une adaptation documentaire, avec la collaboration de Lola Lafon. Le temps d’une nuit de tournage, au fil d’une lecture, l’autrice revisite son livre et ses origines. À travers un mélange d’images hybrides, le film invite à un voyage introspectif et universel sur la liberté, la figure d’Anne Frank et la force de l'écriture face à l'oubli.