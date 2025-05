"Flash(s) - Double vue" : nouvelle enquête pour Miou-Miou mercredi 28 mai 2025 sur France 2 (vidéo)

Après un premier épisode qui a rassemblé 4,2 millions de téléspectateurs en février 2024, France 2 diffusera mercredi 28 mai 2025 à 21:10 un second volet de Flash(s) avec Miou-Miou et Marie Denarnaud.

Pas des plus simples quand on est flic, de devoir enquêter avec sa mère, de surcroît medium.

Mais encore moins, quand sa fille se met à partager des flashs avec sa grand-mère…

Épisode 2 • Double vue

Il y a huit ans, Audrey Beau-Manoir a été retrouvée près du corps de son mari, l’arme du crime à la main. Souffrant d’amnésie à la suite du choc, elle s’est crue coupable et s’est laissée condamner.

Aujourd’hui, la mémoire commence à lui revenir par bribes confuses : et si elle était innocente ? Claire Morvan, la sentant en danger, va faire en sorte de la mettre en contact avec sa fille, commandante de police. Lorsque ce qui a l’apparence d’un accident s’avère être une tentative de meurtre à l’encontre d’Audrey, Mathilde va prendre l’affaire en main en compagnie de Claire…

Mais rouvrir l’enquête initiale, prouver l’erreur judiciaire et en comprendre les répercussions au présent s’avère compliqué. Surtout quand le faisceau d’indices contradictoires s’embrouille des visions de Claire et de celles de Rose qui a hérité du talent encombrant de sa grand-mère et ne s’en cache plus !

Mathilde va devoir redoubler de sang-froid et de discernement pour mener à bien l’investigation sur le drame des Beau-Manoir tout en préservant l’équilibre instable de sa propre famille…

Avec : Miou-Miou (Claire Morvan), Marie Denarnaud (Mathilde), Nicolas Briançon (Etienne), Nicolas Grandhomme (Baron), Mhamed Arezki (Daoud), Guillaume Clerice (Rémy), Olivia Malahieude (Rose), Anne Azoulay (Audrey Beau-Manoir), Michel Lerousseau (Guillaume), Solène Guittenit (Isabelle), Myriam Bourguignon (Léa), Léon Durieux (Marco), Izaac Gourdin (Marco Petit), Jérôme Baëlen (Boris Beau-Manoir), Benjamin Clery (Steve Romby), Gaëlle Fraysse (la Proc),...