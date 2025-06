Inédit, "À l’instinct - En eaux profondes" sur France 2 vendredi 13 juin 2025 (vidéo)

Vendredi 13 juin 2025 à 21:10, France 2 diffusera le second volet de la fiction "À l'instinct" dans lequel Teva et Oriane reprennent du service pour une nouvelle enquête troublante.

Épisode 2 • En eaux profondes

Après les évènements de Nantes, le capitaine Téva Royer rencontre la commandante spéciale Oriane Girard. Il l’accompagne désormais dans les affaires singulières et mystérieuses qu’elle est chargée d’élucider.

Leur première scène de crime remue de douloureux souvenirs dans le petit village doublement endeuillé de Saint-Avène.

Sur les mêmes lieux, un an auparavant, quatre enfants et leur institutrice ont disparu dans un accident de car. Aujourd’hui, c’est la sœur du conducteur dont on n’a jamais retrouvé le corps qui a tragiquement perdu la vie… exactement au même endroit.

Dans ce contexte difficile, Oriane découvre grâce à Téva une nouvelle méthode qui l’intrigue… L’instinct, l’empathie et la reconnexion avec la nature.

Avec : Christopher Bayemi (Capitaine Téva Royer), Juliette Plumecocq-Mech (Commandante Oriane Girard), Ophelia Kolb (Diane Rexler), Julien Boisselier (Louis Rocher), David Clavel (Franck Debacq), Sophie Le Tellier (Commandante Delcourt), Pasquale d’Inca (Gilles Chapuis).