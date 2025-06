Inédit, "Meurtres à Chartres" avec Gil Alma et Alexia Barlier samedi 14 juin 2025 sur France 3 (vidéo)

Samedi 14 juin 2025 à 21:05, France 3 diffusera "Meurtres à Chartres", une fiction avec Gil Alma et Alexia Barlier, dans laquelle un meurtre est commis le jour d'un mariage dans la crypte de la cathédrale de Chartres.

L'histoire en quelques lignes...

Cathédrale de Chartres... Alors qu’un mariage va avoir lieu, le corps sans vie de l’un des témoins est retrouvé dans la crypte près du puits des Saints-Forts.

L’enquête est confiée aux capitaines de police Victoire et Pierre Templard. Mariés dans la vie, le couple d’enquêteurs comprend vite que le meurtre est lié à la légende de la Vierge enceinte.

Une affaire d’autant plus délicate que Victoire et Pierre se disputent la place de commissaire qui va bientôt se libérer. Et force est de constater que, malgré l’amour et le respect qu’ils se portent, tous les coups sont permis.

Avec : Avec Gil Alma (Pierre Templard), Alexia Barlier (Victoire Templard), Clovis Moinat (Léo), Manoëlle Gaillard (Anne-Marie), Pasquale d'Inca (Cdt Fauchon), Kamel Isker (Mouton), Nathan Gruffy (Pinot), Florence Coste (Chloé), Benjamin Bourgois (Sylvain Darieux)...