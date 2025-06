"Vanina : meurtres en Sicile", une nouvelle série policière diffusé sur France 3 dimanche 15 juin 2025 (vidéo)

Dimanche 15 juin 2025 à 21:05, France 3 diffusera le premier épisode de "Vanina : meurtres en Sicile", une nouvelle série policière inédite adaptée des romans à succès de Cristina Cassar Scalia.

Cette série suit Vanina Guarrasi, enquêtrice déterminée, confrontée à des enquêtes complexes au cœur de Catane. Tournée dans les paysages envoûtants de la Sicile, la série mêle intrigues criminelles et drames personnels.

La première saison, que diffuse France 3 à partir de dimanche, se compose de 4 épisodes de 110 minutes.

L'histoire de la série

Giovanna Guarrasi, surnommée Vanina, est une jeune commissaire au caractère bien trempé. Après une carrière très remarquée à la brigade antimafia de Palerme, Vanina a demandé sa mutation à la brigade criminelle de Catane.

Elle a changé de ville et d'affectation dans le but d'oublier son passé douloureux, son père ayant été assassiné sous ses yeux par la mafia quand elle n'avait que 14 ans. Craignant de revivre la même chose, elle a également quitté son compagnon, le substitut du procureur de Palerme, Paolo Malfitano, qui s'attaque aux plus gros mafieux de l'île.

Depuis sept mois à Catane, elle met à profit son esprit vif et sa ténacité pour résoudre des enquêtes criminelles aussi complexes que variées avec son équipe.

Épisode 1 • Le roi de la glace

Vanina profite des joies de la plage de Catane quand Spanò, son bras droit, l'appelle. Huit personnes ont été victimes d'une tentative d'empoisonnement chez le glacier le plus renommé de la ville. L'affaire se complique quand le patron, « le Roi de la glace », est retrouvé mort dans sa boutique le lendemain.