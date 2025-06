"La loi de Barbara - Parole contre parole" à revoir sur T18 mercredi 18 juin 2025

Mercredi 18 juin 2025 à 20:40, T18 vous proposera de revoir le second volet de "La loi de Barara", une fiction réalisée par Didier Le Pêcheur avec Josiane Balasko.

Volet 2 • Parole contre parole

Pierre Consigny, patron d’un groupe de presse est accusé de viol par Carole, son attachée de presse.

Bien vite, l’affaire se révèle plus complexe qu’il n’y parait. Mais l’accusé est difficile à défendre, tant il cumule les maladresses. Et, la victime est charmante et attire la compassion. L’accusation semble sûre de son fait.

Barbara décide d’explorer la vie de Carole. Ce qu’elle découvre révèle une autre facette de la jeune femme. Ainsi, c’est par vengeance qu’elle a séduit Consigny pour l’entraîner dans un piège…