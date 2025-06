Inédit, "À l’instinct - La mort en marche" sur France 2 vendredi 20 juin 2025

Dans le troisième épisode de la fiction "À l'instinct", diffusé vendredi 20 juin 2025 à 21:10 sur France 2, une course contre-la-montre démarre pour Téva et Oriane au cœur d'une communauté vaudou difficilement pénétrable...

Épisode 3 • La mort en marche

Un anthropologue s’effondre au milieu d’une exposition sur le vaudou, résultat du travail d’une vie... mise au profit d’un trafic d’art peu scrupuleux !

Pour Oriane, le trafic d’art de Brice a déraillé, causant sa mort. Mais lorsque le cadavre s’évapore, la dimension intime de ce meurtre est révélée : on a voulu punir la victime... Dans cette enquête très sensible, Téva comprend qu’une famille entière a été spoliée, et qu’elle compte bien récupérer son dû.

Au cœur d’une communauté vaudou difficilement pénétrable, une course contre-la-montre démarre : alors que Téva et Oriane remontent la piste des objets volés, les corps commencent à s’accumuler autour de la collection de Brice Lemoine...

Avec : Christopher Bayemi (Capitaine Téva Royer), Juliette Plumecocq-Mech (Commandante Oriane Girard), Carole Bianic (Clémence Lemoine), Eric Savin (Brice Lemoine), Sara Martins (Emilie Charrier), Nicolas Grandhomme (Chumberg), Cyril Couton (Hubert Bollinger), Nathan Darbonnel (Guillaume Marceau / Henric).