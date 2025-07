"Toute la vérité - Justice pour Nadine" à revoir sur Arte vendredi 4 juillet 2025

Le père d'une jeune femme qui a sombré dans le coma cherche vengeance. Une enquête fertile en rebondissements de la commissaire Mohn à revoir sur Arte vendredi 4 juillet 2025 à 20:55.

Que s’est-il réellement passé ce soir-là ? Collmann et Haffner n'en ont-ils véritablement aucun souvenir ? Qui a ainsi décidé d'obtenir vengeance ?

Pour ce volet de Toute la vérité, Christina Hecke se montre une nouvelle fois brillante dans le personnage de la commissaire Mohn, dont la volonté de fer cache une humanité touchante.

Justice pour Nadine

Une grande maison, une jeune mère épanouie, un beau bébé… : ce tableau idyllique vole en éclats lorsque des coups de feu retentissent.

À son arrivée, le père de famille, André Collmann, trouve sa femme morte. Peu de temps après, Robert Haffner, l'un de ses amis, est enlevé. La police reçoit une vidéo du ravisseur dans laquelle celui-ci réclame la réouverture d’une ancienne affaire concernant une certaine Nadine Abeck.

La commissaire Judith Mohn et son collègue Freddy Breyer, qui ont soixante-douze heures pour trouver la vérité, découvrent que Collmann et Haffner ont été accusés par la famille de cette jeune femme, qui vient de mourir après deux ans dans le coma, d'avoir joué un rôle dans son sort tragique. Ayant participé à la soirée, fort pourvue en drogues et en alcool, à l'issue de laquelle Nadine avait perdu conscience, mais incapables de se souvenir des faits, les deux hommes avaient été acquittés par la justice.