"Alex Hugo" : 2 épisodes à revoir sur France 3 dimanche 13 juillet 2025

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:05 Épisode 7x01 La voie de l'esprit

Au retour d'une course en montagne, Alex sauve Elise d'une tentative de suicide. Cherchant à comprendre les causes de son geste, il découvre que la jeune femme a été victime d'un viol. Le crime remonte à une semaine, mais Elise n'en a aucun souvenir car elle a été droguée, et que son agresseur a frappé lors d'une soirée en boîte de nuit où tout le monde portait des masques. Alex la convainc de porter plainte et la criminelle sur le coup.

Alors qu'Angelo confie la jeune femme aux soins de Thérèse, une amie qui aide les victimes d'agressions sexuelles à surmonter leur traumatisme, Alex mène son enquête et découvre qu'une jeune femme, Ariane Brazac, également présente lors de la soirée, aurait, elle aussi, été agressée.

22:40 Épisode 7x02 La fin des temps

Tandis que le cadavre d'un homme est recraché par les eaux d'un torrent, une adolescente sans identité se réfugie dans le chalet d'Alex. Muette, apeurée, elle semble découvrir le monde et la technologie pour la première fois. Est-elle parvenue à s'échapper d'une longue séquestration ? Ou vivait-elle à l'écart de tous, quelque part dans la montagne ? En tout cas, le danger rôde : une "ombre" semble bien décidée à la récupérer.

Alex la prend sous son aile et se lance dans une double enquête. Une recherche de vérité qui va le plonger au cœur de l'univers parfois inquiétant des survivalistes...