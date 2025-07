"Une femme de confiance" à revoir sur Arte vendredi 18 juillet 2025

En 1994, Fred West est arrêté à Gloucester avec son épouse Rose pour une série de meurtres monstrueux. D’après une histoire vraie, cette fiction explore la psyché du tueur au travers de la relation trouble qu’il noua avec sa "référente", chargée d’assister aux interrogatoires. À revoir sur Arte vendredi 18 juillet 2025 à 20:55.

S’emparant, grâce à un solide travail de documentation, de cette affaire qui a horrifié le Royaume-Uni il y a trente ans, Neil McKay prend le parti de l’évoquer au travers de la relation trouble qui se noua entre le tueur en série Fred West et sa référente.

Si les abominations commises avec la complicité de Rose – condamnée à la perpétuité pour dix meurtres – sont abordées avec rigueur et sensibilité au fil des interrogatoires et opérations de fouilles auxquels assiste Janet, Une femme de confiance se concentre avant tout sur la dimension psychologique de l’enquête.

Immergé dans la grisaille anglaise des années 1990, ce récit tout en tension, servi par une sobre mise en scène, repose sur la performance exceptionnelle de son duo d’acteurs, récompensé aux Bafta Awards. Emily Watson (Sous influence, Le mari de la ministre) endosse avec une émouvante fragilité le rôle de cette femme mal armée face à un psychopathe de la trempe de West, que sa quête de vérité et son humanité entraînent sur une pente glissante. Il faut dire que son partenaire, Dominic West (The Affair, The Crown) – dont la performance est saluée par ceux qui ont côtoyé le vrai Fred West –, dégage une terrifiante séduction en tueur manipulateur à la personnalité insaisissable.

20:55 Partie 1

Gloucester, février 1994. Janet Leach, mère de quatre enfants et travailleuse sociale en formation, s’est portée volontaire pour être "adulte référente". Alors que ce rôle consiste à veiller aux droits et à la compréhension des enfants et des personnes vulnérables suspectés d’infraction pénale, la police la mandate auprès de Fred West, qui semble jouir de toutes ses facultés.

Au cours du premier interrogatoire, l'homme de 52 ans avoue avoir découpé sa fille adolescente, Heather, dont les restes reposeraient dans le jardin familial. À mesure que les investigations progressent, il apparaît bientôt qu’il a enterré d’autres victimes au 25, Cromwell Street et ailleurs.

Éprouvée par ces horreurs, la pression des journalistes et des soucis familiaux – son compagnon, bipolaire, est en proie à une crise maniaque –, Janet doit en outre composer avec l’attitude de West : alors qu’elle est tenue au secret, ce dernier lui livre des éléments qu’il tait aux enquêteurs. Combien de femmes et d’adolescentes a-t-il violées, torturées et démembrées ? Quel rôle a joué Rose, son épouse, dans ces crimes sordides ?

22:00 Partie 2

Fred West refuse désormais de coopérer avec la police. Après l’avoir écartée de l’enquête, le commissaire divisionnaire Bennett rappelle Janet à la rescousse.

Tandis que les fouilles se poursuivent, l’inculpé semble de plus en plus obsédé par le souvenir d’Anna McFall, "l’amour de [s]a vie", disparue en 1967, dont Janet finit par comprendre qu’elle lui ressemble. Estimant qu’il n’obtiendra rien de plus de West, lequel s’évertue à innocenter Rose, Bennett décide de mettre un terme aux interrogatoires. Bien que l’enquête soit close, Janet reste en contact avec le meurtrier et continue à recueillir ses confidences depuis la prison où il est incarcéré.

Poussée par Mike, son conjoint, elle accepte de vendre son histoire à un journaliste du Daily Mirror. Mais lorsqu’elle apprend que West s’est pendu, le 1er janvier 1995, la mère de famille perd pied. Avec la mort de celui-ci, qui annule son devoir de confidentialité, elle devra comparaître au procès de Rose, au risque de voir son professionnalisme remis en question…